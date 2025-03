Kom in de Kas: groene liefde én duurzame innovaties bij regionale kwekers

De Kwakel/Kudelstaart – De jaarlijkse Kom in de Kas is dit keer op 5 april. Thema van deze 47e editie: ‘Groene Liefde: liefde voor duurzame oplossingen, vakmanschap en de producten uit de kassen’. Zeven kwekers in De Kwakel en Kudelstaart openen hun kassen voor het publiek.

Wethouder Hazen (Ondernemersklimaat & werkgelegenheid): “Het Kernglastuinbouwgebied De Kwakel en Kudelstaart is een mix van glastuinbedrijven, van traditioneel tot zeer modern. Het gebied is een belangrijk onderdeel van onze economie en biedt veel kansen voor duurzame en innovatieve glastuinbouw. Evenementen als Kom in de Kas tonen hoe vooruitstrevend en professioneel deze sector is. Een bijzondere kans om de veelzijdigheid van deze groene regio te beleven.”

En een bijzondere kans is het zeker. Een mogelijkheid voor iedereen om de indrukwekkende schaal van een kas te ervaren. Van dichtbij de gekweekte bloemen, planten, groenten en fruit te zien, te ruiken en te proeven. Maar ook om te ontdekken hoe kwekers hun producten begeleiden. Enerzijds met ‘ouderwets’ enthousiasme, vakmanschap en liefde en anderzijds door een duurzame bedrijfsvoering, met innovaties als robots en systemen voor slim water- en energieverbruik. Ook voor kinderen zijn volop activiteiten georganiseerd, zoals schminken, glittertattoos, een interactief veilingspel, spellen en workshops zoals plantjes zaaien en plantenbakjes maken.

Feestelijke opening

‘Kom in de Kas’ wordt gehouden op zaterdag 5 april 2025 van 09.00 tot 16.00 uur. Om 10.00 uur is de feestelijke opening door wethouders Jan Hazen (gemeente Uithoorn) en Sven Spaargaren (gemeente Aalsmeer) bij Raadschelders Varens, Achterweg 34, De Kwakel.

Deelnemende bedrijven in de regio: Kort Akkerbouw, Hoofdweg 194, Kudelstaart; Kwekerij de Opstal, Hoofdweg 177, De Kwakel; Kwekerij Firma Duijnisveld, Hoofdweg 157, De Kwakel; Raadschelders Varens, Achterweg 34, De Kwakel; HPD Potplanten, Achterweg 20, De Kwakel; JS Creations, Achterweg 20, De Kwakel en Ubink Cactus & Succulent, Mijnsherenweg 20, Kudelstaart.

Kom in de Kas wordt sinds 1977 jaarlijks georganiseerd om het grote publiek kennis te laten maken met de glastuinbouw. Met meer dan honderd deelnemende bedrijven en ruim 168.000 bezoekers vorig jaar is dit het grootste Nederlandse publieksevenement in de sector.

Kom in de kas. Foto: archief.