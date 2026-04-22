Frank van Schaik wint regionaal driebandentoernooi in De Merel

Vinkeveen – In Café Biljart De Merel is afgelopen weekend het regionaal driebandentoernooi van biljartclub De Merel/Tijmen van Veen gespeeld. Na twee dagen biljarten wist Frank van Schaik zich tot winnaar te kronen.

Na de wedstrijden op zaterdag ging Ad Wolf aan de leiding met zeven punten, gevolgd door Frank van Schaik (zes punten), John Vrielink (vijf) en Erik Spiering (vier). Met de beslissende zondag in het vooruitzicht lag het veld nog open.

De finaledag bracht verschillende verrassingen. Favoriet Donny Beets kwam niet verder dan de zevende plaats, terwijl John Vrielink indruk maakte met de hoogste serie van het toernooi: negen caramboles. Titelverdediger Erik Spiering eindigde als derde en noteerde daarnaast de kortste partij, met slechts zes beurten. Ad Wolf behaalde een knappe tweede plaats, maar moest in de slotpartij zijn meerdere erkennen in Frank van Schaik. Hij maakte zijn laatste wedstrijd in tien beurten uit en eindigde met elf punten als toernooiwinnaar van de jaargang 2026.

Biljartclub De Merel zoekt nog nieuwe leden voor de woensdagavond en de Ronde Venen-competitie 2026-2027. Meer informatie: Café Biljart De Merel, Arkenpark Mur 43, Vinkeveen.

Op de foto: Frank van Schaik winnaar van het regionaal driebandentoernooi in De Merel. Foto: aangeleverd.