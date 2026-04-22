Watertoren zondag weer open!

Aalsmeer – Het wil de laatste jaren niet meer lukken, dat slechtvalk Sidonia kan zorgen voor een broedsel in haar speciale ‘hotelkamer’ boven in de watertoren. Sinds haar vaste partner er niet meer is en ondanks dat ze af en toe bezoek kreeg op haar balkonnetje, mondde dit niet (meer) uit in een nestje jonge slechtvalken.

Daarom kan de bovenverdieping en de buitentrans weer eerder vrijgesteld worden en de eerste keer dat bezoekers naar boven kunnen is aanstaande zondagmiddag 26 april. De watertoren is dan voor iedereen geopend tussen 13.00 en 17.00 uur. Uiteraard allereerst om het gigantische bouwwerk van binnen te bewonderen, maar ook om naar boven te klimmen via trappen om vanaf circa 50 meter hoogte te genieten van een fantastisch 360 graden uitzicht over de regio.

Als men alleen het binnenwerk vanaf de begane grond wil gaan bewonderen is de toegang gratis. Wil men ook naar boven dan is de toegangsprijs beperkt: volwassenen betalen 3 euro en kinderen de helft, 1,50 euro. Pinnen is mogelijk. Kijk voor meer informatie over Aalsmeers fraaie rijksmonument op: www.aalsmeer-watertoren.nl.