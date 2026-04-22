Groen uitje voor cliënten Zideris tijdens ‘Kom in de Kas’

Mijdrecht – Tijdens de landelijke open dag ‘Kom in de Kas’ brachten cliënten van Zideris een bezoek aan diverse kwekerijen in Mijdrecht. Zideris is een regionale zorgorganisatie, die begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Kleuren en geuren

Met een groepje van vier werd een rondgang gemaakt door de kassen, waar volop werd genoten van de kleuren en geuren van bloemen en planten. Voor velen was het een bijzondere ervaring om eens achter de schermen te kijken bij de lokale glastuinbouw.

Feestelijk tintje

De middag kreeg een extra feestelijk tintje dankzij Kwekerij Alpha. Deze schonk maar liefst acht bakken met planten aan de groep. Elke cliënt mocht twee bakken uitzoeken voor de tuin van woonlocatie Molenwiek. Met zoveel keuze was dat nog een hele opgave, maar het resultaat mag er zijn: de tuin ligt er weer prachtig bij.

Namens alle cliënten spreekt Zideris een hartelijk dankwoord uit aan Kwekerij Alpha voor dit gulle gebaar.

Op de foto: Groen uitje voor cliënten van Zideris tijdens Kom in de Kas. Foto: aangeleverd.