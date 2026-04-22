Iconisch Groene Huisje in Mijdrecht in de belangstelling

Mijdrecht – Na overweldigende belangstelling organiseerde Mijdrechter Michiel Schoenmaker een bijzondere bijeenkomst rond het iconische Groene Huisje aan de Industrieweg in Mijdrecht. Wat begon als een eenvoudige oproep op Facebook om herinneringen te delen, groeide uit tot een ware stroom aan reacties. Oud-bewoners, buurtgenoten en andere betrokkenen deelden massaal hun verhalen, foto’s en anekdotes. Bewoner Schoenmaker (63) ontving zo’n 200 WhatsApp-berichten en 300 e-mails, die hij stuk voor stuk las en persoonlijk beantwoordde. De grote respons bracht hem op het idee om de verhalen niet alleen digitaal te verzamelen, maar ook fysiek samen te brengen. Zo ontstond het plan voor een informatiemiddag, die 18 april plaatsvond in het markante pand. “Ik kreeg zoveel berichten van mensen met herinneringen aan het huisje”, vertelt hij. “Toen dacht ik: het zou mooi zijn als al die verhalen samenkomen en dat mensen elkaar ook echt ontmoeten.”

Levendig overzicht

Uit dat idee kwam ook de zogenoemde woonboom voort: een creatieve variant op een stamboom, waarin de geschiedenis van bewoners en gebruikers van het huisje wordt vastgelegd. Door namen, verhalen en foto’s te verzamelen, wil Schoenmaker een levendig overzicht maken van iedereen die ooit een band had met het Groene Huisje.

Lange en rijke geschiedenis

Het pand kent een lange en rijke geschiedenis. Het werd gebouwd in 1879 en heeft sindsdien tal van bewoners en functies gekend. Rond 1922 begon de aanbouw van beide woningen. In de jaren 50 van de vorige eeuw ontwikkelde het omliggende gebied zich tot bedrijventerrein. Op 7 oktober 2000 kreeg het huisje de status van rijksmonument en in 2006 werd het officieel geregistreerd onder de naam het ‘Groene Huisje’. Recent, rond 2025, werd nog een luchtfoto van het pand vrijgegeven.

Belangrijke rol

Tijdens de informatiemiddag speelde de Historische Vereniging Proosdijlanden een belangrijke rol. Roger Danci opende rond 14.00 uur de bijeenkomst, nadat Michiel Schoenmaker het startsein gaf. In de presentatie nam Danci de aanwezigen mee terug in de tijd en schetste hij de ontwikkeling van het huisje en de omgeving. Bezoekers kregen zo niet alleen persoonlijke verhalen te horen, maar ook historische context die het geheel extra betekenis gaf. Er was volop ruimte voor vragen en gesprekken, en velen namen de gelegenheid om het huisje zelf van binnen te bekijken, voor sommigen een bijzonder moment.

De sfeer was bewust laagdrempelig en informeel. “De agenda is niet zo strak hoor”, zei Schoenmaker met een lach. “We gaan vooral lekker ouwehoeren en herinneringen ophalen.” Die losse opzet zorgde ervoor dat mensen makkelijk met elkaar in gesprek raakten. Opvallend was dat zo’n twintig oud-bewoners, die elkaar vaak nog niet kenden, elkaar hier voor het eerst ontmoetten.

Schoenmaker, die zelf achter het Groene Huisje woont, zette zich volledig in voor de organisatie. Hij vertelde zelfs tijdelijk op de bank te slapen om alle voorbereidingen rond te krijgen. Bezoekers werden nadrukkelijk opgeroepen om foto’s, documenten en andere tastbare herinneringen mee te nemen. “Samen kunnen we de geschiedenis van het huisje verder compleet maken”, aldus Schoenmaker. “Die gezamenlijke inzet moet ervoor zorgen dat het verhaal van het Groene Huisje niet verloren gaat, maar juist wordt vastgelegd en doorgegeven aan volgende generaties.”

Op de foto (boven): Michiel Schoenmaker organiseerde een bijzondere bijeenkomst rond het iconische Groene Huisje aan de Industrieweg in Mijdrecht. Foto: Wilco de Vries.

Uitleg over het Groene Huisje aan de Industrieweg. Foto: Wilco de Vries.