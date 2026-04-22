Abcoude sportief in actie: Ruim 10.000 euro voor goed doel

Abcoude – Wat begon als een spontaan idee groeide in twee weken uit tot een actie die door het hele dorp werd gedragen. Bij Body Industrie werd, na in eerste instantie 9.241,63 euro (foto), woensdag uiteindelijk 10.234,63 euro opgehaald voor Stichting ‘No Guts, No Glory’.

Stichting ‘No Guts, No Glory’ is een Nederlandse organisatie die bijzondere muzikale wensen en belevenissen vervult voor mensen met kanker en hun mantelzorgers. Ze geloven in de kracht van muziek voor troost en kracht, en regelen concerten, instrumenten of persoonlijke muzikale ontmoetingen om moeilijke tijden draaglijker te maken. Tijdens het evenement werd zes uur lang gespind, een complete marathon van 42 km geroeid en deelgenomen aan een Hyrox Challenge, een wereldwijd gestandaardiseerde indoor fitnesswedstrijd die acht kilometer hardlopen combineert met acht functionele krachtoefeningen. Het is een combinatie van conditie en kracht, waarbij elke kilometer hardlopen wordt gevolgd door een krachtstation.

Uitgezaaide longkanker

Het initiatief kwam van vrienden Wouter Man en Roy van der Marel, waarbij Roy leeft met uitgezaaide longkanker. Samen met sportschooleigenaar Andy Mulder werd het idee in twee weken tijd omgezet in een evenement dat de verwachtingen ruimschoots overtrof. “Wij wilden iets neerzetten”, zegt Wouter, “maar dat het zó zou leven in het dorp hadden we nooit durven denken. Iedereen deed mee, op zijn eigen manier.”

De organisatoren hadden vooraf een bescheiden doel voor ogen. “Als we tussen de 1.000 en 1.500 euro zouden ophalen, waren we al blij geweest”, aldus Roy. “Dat het nu boven de 10.000 euro uitkomt, is boven verwachting.”

De actie maakte deel uit van de landelijke ‘Week van Radio On Tour’ van KINK FM, die in totaal ruim 136.000 euro opleverde voor ‘No Guts, No Glory’.

Op de foto: Nu nog nét onder de 10.000 euro, maar al snel erboven. V.l.n.r. Andy, Roy en Wouter. Foto: Bart de Koning.