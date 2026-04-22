Atalante MC1 volleybal-kampioen in de eerste klasse

Vinkeveen – De jeugdcompetitie in het volleybal bestaat uit twee helften. In de eerste helft liep MC1 van Atalante het kampioenschap in de tweede klasse op een punt na mis. Het team koos er vervolgens zelf voor een klasse hoger te gaan spelen, een keuze die werd beloond. Na tien speelrondes zijn Hannah, Isabella, Lisa, Maud, Noa, Rikki, Roos, Thea en coach Tim kampioen in de eerste klasse.

Door de promotie trof Atalante opnieuw Smashing ’72, de ploeg die hen eerder nipt voorbleef. Al snel werd duidelijk dat de titelstrijd opnieuw tussen deze twee teams zou gaan. Atalante sloeg als eerste toe met een overtuigende 0-4 overwinning in Diemen, gevolgd door een 3-1 zege. Het kampioenschap leek binnen handbereik, maar het seizoen nam nog een spannende wending. Een moeizame 2-3 overwinning op Albatros en een 1-3 nederlaag tegen AMVJ-Martinus brachten de spanning terug. Op 11 april herpakte Atalante zich echter overtuigend met een 0-4 overwinning in Ouderkerk. Daardoor was in de laatste speelronde nog slechts één set nodig.

In Haarlem begon Atalante wat zenuwachtig tegen Spaarnestad, maar na een sterke serviceserie werd de eerste set overtuigend met 10-25 gewonnen en was de titel een feit. De wedstrijd eindigde in een 1-3 overwinning. Onder luid gejuich van meegereisde (groot)ouders werd het kampioenschap gevierd met een vreugdedansje en chocolade: een prachtige bekroning op een sterk seizoen.

Op de foto: Atalante MC1 kampioen eerste klasse. Foto: aangeleverd.