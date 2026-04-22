Denk en Zet 2 promoveert naar de tweede klasse

Vinkeveen – Het tweede team van schaakvereniging Denk en Zet uit Vinkeveen heeft promotie naar de tweede klasse veiliggesteld. In een zinderende slotronde van de competitie eindigde het team op een verdienstelijke tweede plaats, een resultaat dat recht geeft op promotie.

Na een knappe eerdere overwinning op koploper Muiderberg 1 deelden beide teams de eerste plaats. De allesbeslissende laatste competitieronde moest uitsluitsel geven over het kampioenschap én de promotietickets. Muiderberg nam het daarin op tegen Kasteel Lekstroom 3, terwijl Denk en Zet 2 thuis speelde tegen De Biltse Combinatie 3. Ook Woerden 3 loerde nog op een kans.

Overtuigend

Woerden liet die ambitie direct zien en won overtuigend met 6-0 van het al gedegradeerde Trio. Muiderberg wist eveneens te winnen (4-2) en had daarmee een half bordpunt voorsprong op Denk en Zet. Dat betekende, dat de Vinkeveense schakers met minimaal 4½-1½ moesten winnen om alsnog kampioen te worden; een gelijkspel zou voldoende zijn voor promotie.

Denk en Zet begon geconcentreerd, maar kende een lastige start. Op bord twee haalde Jeroen Vrolijk in een Franse opening twee varianten door elkaar, wat resulteerde in pionverlies en uiteindelijk een nederlaag. Niet veel later ging ook Alfred Weinhandl onderuit na een tactische misrekening, ondanks taai verdedigingswerk.

Remise

Invaller Quinten van Vliet bracht het team terug in de wedstrijd met een knappe positionele overwinning. Thierry Siecker zorgde vervolgens voor half punt met een remise na een onorthodoxe partij, die deze keer verrassend overzichtelijk bleef.

De fraaiste overwinning kwam op naam van Hidde Goossens. Tegen een tegenstander met een rating van bijna 1800 hield hij in een complex eindspel lang stand. Na een gemiste pionzet van zijn opponent sloeg Goossens genadeloos toe en forceerde hij zelfs een mat in vijf zetten. Op het eerste bord probeerde Stefan Rijsbergen in een toren-eindspel met een pluspion nog de volle winst te bereiken, maar moest uiteindelijk berusten in remise.

Met deze resultaten eindigde Denk en Zet 2 als tweede en promoveert het team naar de tweede klasse.

Op de foto: Denk en Zet 2 promoveert naar de tweede klasse. Foto: aangeleverd.