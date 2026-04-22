Bloemen als erkenning en een dringende oproep

Mijdrecht – Een bos bloemen lijkt soms een klein gebaar, maar kan grote betekenis hebben. Dat bleek deze week in Mijdrecht, waar de Veenhartkerk Fietsmaatjes De Ronde Venen verraste met een boeket. De kerk schenkt met regelmaat bloemen aan inwoners of organisaties die zich inzetten voor de gemeenschap. Dit keer was het een blijk van waardering voor het vrijwilligersinitiatief dat mensen met een beperking of verminderde mobiliteit weer laat genieten van een fietstocht. De timing was geen toeval. Met de start van het nieuwe fietsseizoen benadrukte de Veenhartkerk het belang van ontmoeting en beweging.

Fietsmaatjes koppelt vrijwilligers aan gasten die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Samen trekken zij eropuit op een elektrische duofiets, naast elkaar, pratend en genietend van de omgeving. Het is een eenvoudig concept, maar de impact is groot: voor veel deelnemers betekent het weer deel uitmaken van het buitenleven.

Praktisch probleem

Tegelijkertijd kent het succes ook kwetsbaarheden. Fietsmaatjes De Ronde Venen staat voor een praktisch probleem: de organisatie raakt een stallingsruimte in Mijdrecht kwijt. Daardoor dreigt één van de vijf duofietsen noodgedwongen op straat te moeten staan. Een onwenselijke situatie voor een kostbaar en intensief gebruikt vervoermiddel. De stichting doet daarom een dringende oproep aan inwoners of ondernemers met een afsluitbare ruimte, voorzien van stroom en dagelijks toegankelijk, om mee te denken over een oplossing.

Versterking nodig

Ook op organisatorisch vlak is versterking nodig. Fietsmaatjes is op zoek naar een secretaris en een extra coördinator voor Mijdrecht. Functies die essentieel zijn om het groeiende netwerk van vrijwilligers en gasten goed te kunnen ondersteunen. Het bloemenmoment symboliseert daarmee meer dan alleen waardering. Het laat zien hoe lokale initiatieven leunen op betrokkenheid uit de samenleving.

Wie graag fietst, mensen wil ontmoeten en iets wil betekenen voor een ander, wordt nadrukkelijk uitgenodigd om zich aan te sluiten. Soms begint maatschappelijke verbondenheid gewoon met samen trappen en af en toe met een bos bloemen.

Op de foto: Bloemen als erkenning en een dringende oproep. Foto aangeleverd.