Dorpsberaad Baambrugge steunt verdere uitwerking zonneveld Puntzak

Baambrugge – De projectgroep van energiecoöperatie Duurzaam Angstelland (DAL) kreeg tijdens het Dorpsberaad van 7 april veel steun voor haar plannen voor een zonneveld in de Puntzak in Baambrugge. De aanwezigen vonden het vooral belangrijk dat Baambrugge en de direct omwonenden zelf invloed houden op het ontwerp en de opbrengsten. Onder leiding van Gerdie Schreuders kregen de bezoekers eerst uitleg van verschillende sprekers. Aan het einde van de avond gaven zij hun zegen aan de projectgroep om het plan verder uit te werken en een vergunningaanvraag voor te bereiden. Bij de nieuwsitems op website duurzaamangstelland.nl is de presentatie te vinden, die op deze avond is gebruikt.

Duurzame energie is nodig

Eva IJmker sprak namens de Dorpsraad van Baambrugge steun uit voor het initiatief. Daarna liet Rein de Wolff (bestuur DAL) met cijfers zien dat Nederland veel meer niet-fossiele energie moet opwekken om in de toekomst genoeg elektriciteit te hebben. Vervolgens sprak Eric Vogel, beleidsadviseur Duurzame Energie van de gemeente De Ronde Venen. Hij vertelde dat Nederland – en dus ook de gemeente – in 2050 energieneutraal moet zijn. Om dat te bereiken wil de gemeente in 2030 zo’n 95 hectare aan zonnevelden realiseren. Hij legde ook uit dat er veel strenge voorwaarden gelden voor zonnevelden, zoals goede participatie, lokaal eigendom, een goede landschappelijke inpassing, meervoudig ruimtegebruik en voldoende afstand tot woonkernen.

Zelf de regie houden

Het ziet ernaar uit dat er in onze gemeente hoe dan ook zonnevelden komen. Daarom wees Nico Bos (voorzitter DAL) erop dat Baambruggers en de direct omwonenden samen beter zelf de regie kunnen pakken. Zo hebben zij invloed op het ontwerp en gaan de opbrengsten van het zonneveld deels naar de omgeving en niet volledig naar (buitenlandse) investeerders. Bos noemde ook de principes van DAL: inspraak, voordeel voor het dorp en omwonenden, respect voor landschap en boeren, en open communicatie. Deze sluiten goed aan bij het beleid van de gemeente.

Locatie en ontwerp

De locatie voor het zonneveld bevindt zich in de Puntzak tussen het Amsterdams Rijnkanaal en het spoor, ten westen van de zorgboerderij aan het kanaal. Gerard de Korte (bestuur DAL) vertelde dat Stedin daar in de buurt een onderstation wil bouwen, waar het zonneveld op kan worden aangesloten. De Korte liet twee manieren zien om de grond toch agrarisch te kunnen blijven gebruiken: een vaste zuidopstelling met veel ruimte tussen de panelen, of een oost-westopstelling met meedraaiende panelen. De zaal dacht actief mee over de voor- en nadelen. Daarna liet landschapsarchitect Clim Sorée met visualisaties zien hoe zichtbaar het zonneveld zou zijn. Dat bleek minimaal, behalve vanaf het kanaal. Daar kunnen riet en struiken het zicht op de panelen beperken.

Coöperatie, omgevingsfonds en financiën

De gemeente wil dat minimaal 50% van een zonneveld in lokaal eigendom is. Dat gebeurt meestal via een energiecoöperatie zoals DAL. Monica Kwakkelstein vertelde dat mensen binnenkort lid kunnen worden van DAL. Zij krijgen dan stemrecht en kunnen samen met andere leden van de coöperatie bepalen wat er met de opbrengsten van het zonneveld wordt gedaan. Geïnteresseerden kunnen zich nu al melden via het contactformulier op duurzaamangstelland.nl.

Daarnaast komt er een omgevingsfonds waarin per opgewekte kilowattuur een bijdrage wordt gestort. Dit fonds kan worden gebruikt voor projecten met een sociaal maatschappelijk doel of bijdrage aan verdere verduurzaming in het dorp of de omgeving. Rein de Wolff legde uit dat het project ongeveer 10 miljoen euro kost. Het grootste deel moet komen van een banklening en externe financiers (vreemd vermogen). Een deel moet worden ingebracht door het dorp en omwonenden, en mogelijk andere energiecoöperaties (eigen vermogen).

Uitkomst

Na het beantwoorden van de laatste vragen konden de aanwezigen aangeven of zij de projectgroep steunen om het plan verder uit te werken en vergunning aan te vragen. De uitslag was zeer positief. Hiermee voelt DAL zich gesterkt om het plan verder verfijnen, een goed ontwerp maken, de vergunningprocedure voorbereiden en deze zomer de vergunningaanvraag in te dienen. De bouw zal op zijn vroegst in 2030 beginnen.

Op de foto: Onder leiding van Gerdie Schreuders kregen de bezoekers eerst uitleg van verschillende sprekers. Foto: aangeleverd.