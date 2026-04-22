De Merel 1/Thijmen van Veen DRV-biljartkampioen

De Ronde Venen – De Merel 1/Thijman van Veen is kampioen geworden van de tweede helft van de DRV-biljartcompetitie. Het team bestaat uit John Vrielink, Teun Verkaik, Kees Griffioen, Walter van Kouwen, Bart Hoffmans, Bert Fokker, Dennis Kraak en Eric Aarsman. Zij moesten uit spelen tegen de Kromme Mijdrecht 3. Beide teams behaalden twee winnende partijen. Bart Hoffman en Bert Fokker voor de Merel en Ronald Gunther en Arie Engel voor de Kromme Mijdrecht 3; de behaalde 40 wedstrijdpunten waren genoeg voor het kampioenschap. 20 april werden de kruisfinales gespeeld en 22 april de finale. Daarna zal bekend worden wie zich het gehele jaar kampioen mag noemen in de nieuwe competitie 2026/2027.

De emoties liepen hoog op in de partij De Springbok2/Feka tegen Cens 2. Henk Veerhuis wist zijn partij te winnen en weerhield daarmee waarschijnlijk een mogelijk kampioenschap van Cens 2. Collin Baars, Michel Bak en Jim van Zwieten wisten hun partijen te winnen en zijn tweede geworden in de competitie; kansen zijn er nog in de kruisfinales.

De Springbok 1 wist gemakkelijk de derde plaats te behouden tegen s.v. Veenland/Liquidrubber met drie gewonnen partijen gespeeld door Ari Bocxe, Hen Kandelaar en Joop Zeh. Adrie van Mer was sterk genoeg om er nog een winnende partij tegen over te zetten.

K.O.T. 87-1 kon de aansluiting niet vasthouden tegen DenB Diensten/De Springbok. Ger Ruimschoot, Donny Beets en Ton Verlaan wisten hun partijen te winnen. Daartegen speelde Chas Jans een geweldige partij. In slechts elf beurten speelde Chas zijn 70 caramboles bij elkaar en schreef daarmee de kortste partij van deze week op zijn naam.

Hoogste score

De Biljartvrienden/Smit fietsen/2 Groen had het lastig tegen De Kromme Mijdrecht 2. Arie Kranenburg wist een serie van dertien op tafel te leggen en daarmee de hoogste serie van de week. Ook Hans Peter van Tilburg won zijn partij. Martien Heijman zit in een zeer goede periode en ook Nico Koster won zijn partij.

Cens/Gortenmulder wist de overwinning te behalen tegen de Merel 3/Thijmen van Veen. Desmond Driehuis en Vincent Roeleveld speelden winnende partijen. Wim Berkelaar en Caty Jansen behaalden de overige winstpartijen.

Ondanks een sterke score van De Kromme Mijdrecht 1 tegen de Merel 2/Thijmen van Veen was het onvoldoende om alsnog als hekkensluiter de competitie af te sluiten.

De winnende partijen werden gespeeld door Antonie en Bernard Schuurman en Eduard Vreedenburgh. Roos Aarsman kon er een winnende partij tegen over zetten.

Op de foto: De Merel 1/Thijmen van Veen biljartkampioen. Foto: aangeleverd.