Koffie en kerkverbinding in Mijdrecht

Mijdrecht – Op het Raadhuisplein in Mijdrecht hing afgelopen weekend een voorjaarszon die voorzichtig warmte brengt. Mensen lopen af en aan. Tussen hen in staat een koffiekar, waar de geur van vers gezette koffie voorbijgangers even doet vertragen. Naast de kar staat Jeffrey Timmer. Geen podium, geen microfoon, alleen een uitnodiging tot gesprek. Met een papieren beker in de hand raken mensen met hem in gesprek. Over het dagelijks leven, maar ook over grotere vragen. Geloof, twijfel, hoop. “Het hoeft niet ingewikkeld te zijn”, lijkt de sfeer te zeggen. Juist in de eenvoud van een kop koffie ontstaat ruimte voor openheid.

De ontmoeting op het plein staat niet op zichzelf. Vier kerken in Mijdrecht (de protestantse gemeente Mijdrecht, de evangelische kerk Leef, de pinksterkerk De Weg en de Veenhartkerk) hebben besloten de handen ineen te slaan. In een tijd waarin kerkbezoek terugloopt en gemeenschappen veranderen, zoeken zij naar nieuwe manieren om verbinding te maken. Niet ieder voor zich, maar samen optrekken, met als doel het tij te keren en weer zichtbaarder en relevanter te zijn in de samenleving. Het initiatief op het Raadhuisplein is daar een tastbaar voorbeeld van. Geen gesloten deuren, maar juist naar buiten treden. De drempel verlagen, letterlijk en figuurlijk. Even stilstaan, een gesprek aangaan zonder verplichtingen.

Dat het gesprek plaatsvindt in de dagen voor Pasen, geeft het een extra lading. Voor veel christenen is dit een periode van bezinning, van stilstaan bij lijden, hoop en nieuw leven. Thema’s die, zo blijkt op het plein, ook buiten de kerkmuren resoneren. In een wereld die voortdurend verandert en waarin oorlog en onzekerheid nooit ver weg lijken, groeit de behoefte aan verbinding.

Terwijl de zon langzaam zakt en de stroom voorbijgangers aanhoudt, blijft de koffiekar een plek van ontmoeting. Geen grote woorden, maar kleine gesprekken die iets in beweging kunnen zetten. Misschien is dat precies waar het om draait: elkaar vinden, al is het maar voor even, met een kop koffie als begin.

Op de foto: Jeffrey Timmer in gesprek met belangstellenden. Foto: Wilco de Vries.