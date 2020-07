Knutselen en lezen bij de Zomerschool

Aalsmeer – Van maandag 6 juli en met vrijdag 10 juli zijn er dagelijks lessen in De Oude Veiling voor kinderen van groep 4, 5 en 6. Cultuurpunt Aalsmeer heeft deze Zomerschool georganiseerd voor kinderen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van taal. Elke dag zijn er docenten aanwezig, die de lessen verzorgen. Muziek, theater, boeken lezen en maken, 3D-knutselen en een bezoek aan het Flower Art Museum zijn de vaste activiteiten.

Naast al deze leerzame lessen, zijn er ook andere activiteiten te doen. Met vers fruit en een speciale fiets, kunnen de kinderen tijdens het fietsen een blender activeren. Het fruit waar ze voor gekozen hebben verandert in een heerlijke smoothie, superfijn dat ze deze fiets van JOGG mogen gebruiken. Ze mogen ook de kleurplaat van de Huiskamer van Aalsmeer kleuren en met elkaar torens bouwen van spaghetti. Dit kunnen de kinderen met Tom van Buurtwerk doen en samen zorgen voor de hoogste toren. De bibliotheek stelt leuke boeken beschikbaar en komt ook lekker voorlezen.

In de laatste week van de zomervakantie is er nog een week georganiseerd, de inschrijvingen zijn al gesloten. Nieuwsgierig geworden naar foto’s van deze week, kijk dan even op cultuurpuntaalsmeer.nl