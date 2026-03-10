De Ronde Venen – Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen in het kader van ‘Heel De Ronde Venen repareert’ woensdag 18 maart van 14.30 tot 16.00 uur meedoen met de workshop ‘Uit elkaar, in elkaar’, maak van oude apparaten iets nieuws’. Locatie: De Woudreus Pieter Joostenlaan 28a Wilnis (achter De Willisstee). Aanmelden is vereist via https://ndc.odu.nl/de-woudreus. Ga naar ‘Activiteiten’ en vervolgens naar de agenda (er is plek voor maximaal 12 deelnemers).

Voor kinderen is het een verrassende ervaring om te zien hoe apparaten in elkaar zitten. Ze halen stap voor stap onder begeleiding een apparaat uit elkaar en maken met de losse onderdelen en andere tweedehands knutselmaterialen een spannend robotdier. Vrijwilligers van De Woudreus en het Repair Café begeleiden de activiteit.

De organisatie laat weten: “We gooien in Nederland nog te vaak spullen weg. Ook dingen waar bijna niks mis mee is en die na een eenvoudige reparatie nog prima te gebruiken zijn. Helaas zit het (laten) repareren van spullen niet meer zo in ons systeem. We weten niet meer hoe dat moet. Terwijl het hartstikke leuk is om je eigen kapotte spullen weer heel te maken. We vertellen over de Repair Cafés en moedigen de kinderen aan om ook zelf te leren repareren, samen met hun (groot)ouders.”

Kinderworkshop ‘Uit elkaar, in elkaar, maak van oude apparaten iets nieuws. Foto: aangeleverd.