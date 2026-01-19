Kinderloop Uithoorns Mooiste: sportief evenement in zes categorieën

Uithoorn – Zondag 25 januari staat de kinderloop van de 42e editie van Uithoorns Mooiste op het programma. Zorg en Zekerheid, hoofdsponsor van de 10 wedstrijden van het Zorg en Zekerheid Circuit, heeft de naam GeZZinsloop aan de kinderloop gegeven. Deze naam is gekozen omdat ook andere leden van het gezin met de jeugdige deelnemers mee kunnen lopen. Hoofdsponsor Zorg en Zekerheid hecht grote waarde aan bewegen en sportief actief zijn door de jeugd.

Leeftijdssplitsing

Dit jaar is voor het eerst gekozen om een leeftijdssplitsing aan te brengen om zo de jongste lopers ook meer kans te geven om een prijzen te winnen. De jongste groep in de leeftijd t/m 8 jaar start om 10.15 uur en voor de groep tussen 9 t/m 11 jaar wordt om 10.30 uur het startschot gelost. Deelname is gratis, met name door de bijdrage van afstandssponsor AH Jos van den Berg. Na afloop ontvangen alle deelnemers een mooie medaille en een verrassing van cafetaria/eethuis Family. Om goed voorbereid aan de start te verschijnen zal er om 10.00 uur een warming-up worden georganiseerd in de buurt van de start/finish.

Programma

Zoals het er nu naar uitziet zal het zondag aangenaam winters weer zijn en ook daarom verwacht de organisatie een recordaantal deelnemers aan de start. De starttijden zijn:

· 10.00u.: Vooges 1 km Specials G-run

· 10.15u.: AH Jos van den Berg 1 km geZZinsloop jeugd 9 t/m 11 jaar

· 10.30u.: AH Jos van den Berg 1 km GeZzinsloop jeugd t/m 8 jaar

· 11.00u.: Geostick 10 km

· 11.00u.: Takii 10 Engelse Mijlen

· 11.20u.: Van Schie 5 km

De organisatie kan dit jaar beschikken over extra parkeerplaatsen dicht bij de brug die dit jaar weer door de firma Van Schie wordt neergelegd. Het grote plein van het gronddepot aan de Noorddammerweg wordt benut om te parkeren. De parcoursen zijn te vinden op www.uithoornsmooiste.nl. Voorinschrijven kan tot zaterdag via www.inschrijven.nl.

Foto: aangeleverd door Wim Verlaan.