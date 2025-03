Kindcentrum Avonturijn feestelijk geopend

Mijdrecht – Kindcentrum Avonturijn aan de Kogger in Mijdrecht is maandag 3 maart feestelijk in gebruik genomen. Onder toeziend oog van kinderen van de Hoflandschool, obs Wereldwijs en kinderopvangorganisatie Kind & Co Ludens én tientallen ouders en andere genodigden, knipte wethouder Cees van Uden samen met vier kinderen een lint door ten teken dat de nieuwbouw officieel was geopend.

Nadat luidkeels was afgeteld en het lint was doorgeknipt, openden de deuren van het spiksplinternieuwe gebouw en ging iedereen naar zijn of haar klas of groep en konden de ouders natuurlijk nog even rondkijken. Aansluitend was er een receptie waarbij iedereen die betrokken was bij de bouw nog even in het zonnetje werd gezet.

Multifunctioneel gebouw

Kindcentrum (KC) Avonturijn is een modern, multifunctioneel gebouw voor onderwijs en opvang in de wijk Hofland en biedt onderdak aan de basisscholen Hofland en Wereldwijs en kinderopvangorganisatie Kind & Co Ludens. De scholen en kinderopvang werken nauw samen met een gedeelde visie op een boeiende, betekenisvolle kinderdag. Het motto van KC Avonturijn is daarom: ‘Samen leven, samen leren”. Bezoekers en gebruikers van het gebouw zullen dit ook direct ervaren is de verwachting.

‘Ik ben echt ontzetend blij’

Wethouder Cees van Uden verrichtte met veel plezier de openingshandeling samen met de kinderen en is zeer te spreken over het eindresultaat. “Het is echt een mooi en functioneel gebouw geworden. Goede huisvesting voor kinderen is heel belangrijk. Daar zetten wij ons als gemeente ook voortdurend voor in. Het gebouw is duurzaam, modern en heeft een goed binnenklimaat. Dat leidt aantoonbaar tot betere prestaties en vermindert verzuim. Ik ben echt blij dat we deze voorziening voor kinderen hebben kunnen realiseren.’’

Ook de schoolbesturen van obs Wereldwijs (Stichting Auro), de Hoflandschool (Stichting Vechtstreek en Venen) en opvangorganisatie Kind & Co Ludens zijn in hun nopjes: “We kunnen met dit prachtige gebouw weer vele jaren vooruit. We kijken ernaar uit om in dit nieuwe gebouw een duurzame bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen in de gemeente De Ronde Venen.”

Wethouder Cees van Uden knipte samen met vier kinderen een lint door ten teken dat de nieuwbouw officieel was geopend. Foto: aangeleverd.