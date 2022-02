Kiezer heeft keuze uit 8 partijen bij gemeenteraadsverkiezingen

De Ronde Venen – Aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 doen in De Ronde Venen 8 partijen mee. Het Centraal Stembureau heeft vrijdag 4 februari de kandidatenlijsten en de volgorde van de partijen op het stembiljet vastgesteld. Op de kandidatenlijsten van de 8 partijen staan in totaal 169 namen, de gemeenteraad telt 27 zetels.

Alle inwoners die op 16 maart 18 jaar of ouder zijn mogen die dag hun stem uitbrengen om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Dat kan tussen 7.30 en 21 uur op een van de twintig stembureaus in de gemeente. Om drukte op stembureaus te voorkomen kan er ook op maandag 14 en op dinsdag 15 maart gestemd worden. Zowel in Abcoude, als Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis is die dag 1 stembureau geopend.

De deelnemende partijen zijn: CDA (lijstnummer 1), VVD (2), Ronde Venen Belang (3), D66 (4), Seniorenpartij De Ronde Venen (5), PvdA/GroenLinks (6), ChristenUnie/SGP (7) en Inwonerscollectief (8). De volgorde is bepaald op basis van de uitslag van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Inwonerscollectief neemt voor het eerst deel aan de verkiezingen en staat daarom op plek 8, na alle partijen die vorige keer ook meededen.

Kieskompas en verkiezingsdebat

Om kiezers te helpen bij het maken van een keuze maakt de gemeente gebruik van Kieskompas. Door Kieskompas in te vullen kunnen inwoners bepalen welke partijen het dichtst bij hun denkbeelden staan. Inwoners die naar de website van Kieskompas gaan, krijgen stellingen voorgelegd over verschillende lokale onderwerpen, zoals verkeer en vervoer, sociaal beleid en financiën. Als de stellingen zijn ingevuld, wordt weergegeven welke lokale partij het dichtst bij de standpunten staat die men heeft aangegeven. Kieskompas is over 2 weken actief.

Op maandag 7 maart wordt in Vinkeveen een verkiezingsdebat georganiseerd waar alle partijen aan deelnemen. Het debat begint om 19.30 uur en wordt live uitgezonden op RTV Ronde Venen. Inwoners die een vraag aan de lijsttrekkers willen stellen kunnen die mailen naar communicatie@derondevenen.nl. Er wordt dan contact met hen opgenomen.