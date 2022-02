Verkiezingen: Kieskompas helpt bij maken van keuze

De Ronde Venen – De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op 14, 15 en 16 maart kunnen inwoners hun stem uitbrengen voor de nieuwe gemeenteraad. Weet u nog niet precies op welke partij u gaat stemmen? Of heeftt u al een keuze gemaakt, maar wilt u checken wat de standpunten van partijen zijn over actuele onderwerpen? Dan kan Kieskompas u helpen bij het vinden van antwoorden.

Kieskompas is een hulpmiddel waarmee u kunt zien welke partij het dichtst bij uw denkbeelden staat. Inwoners die van het programma op de website gebruikmaken, krijgen 30 stellingen voorgelegd over verschillende actuele lokale onderwerpen, onder andere op het gebied van verkeer en vervoer, sociaal beleid, woningbouw en financiën. U kunt aangeven of u het met de stelling ‘helemaal mee eens’ bent, ‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘mee oneens’ of ‘helemaal mee oneens’ bent. Als alle stellingen zijn ingevuld is in een oogopslag te zien met welke politieke partij uw denkbeelden het meest overeenstemmen.

Volledig en betrouwbaar

De stellingen in het Kieskompas zijn samen met de 8 partijen die deelnemen aan de verkiezingen in De Ronde Venen vastgesteld. Bovendien heeft Kieskompas gecontroleerd of de standpunten overeenkomen met de partijprogramma’s. Dit geeft de gebruikers de garantie dat de informatie in het Kieskompas volledig en betrouwbaar is. Alle lokale partijen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van Kieskompas. Kieskompas is te vinden via de gemeentelijke website, www.derondevenen.nl of rechtstreeks via https://derondevenen.kieskompas.nl/.

Verkiezingsdebat

Maandag 7 maart organiseert de gemeente een verkiezingsdebat tussen de 8 deelnemende partijen. Het debat staat onder leiding van Patrick Lodiers en wordt live uitgezonden door RTV Ronde Venen. Tijdens het debat gaan de lijsttrekkers met elkaar in discussie over verschillende lokale onderwerpen. De uitzending van RTV Ronde Venen begint om 19.30 uur.