Kidsrun krijgt extra ruimte bij Kooyman Polderloop

De Kwakel – De Kooyman Polderloop vormt donderdag 30 juli opnieuw het sportieve hoogtepunt van de zomer in De Kwakel. Het evenement trekt jaarlijks honderden deelnemers, waaronder zo’n 200 kinderen die tijdens de populaire Kidsrun voor een bruisend spektakel zorgen. Langs het parcours staan traditioneel veel toeschouwers, terwijl ouders en grootouders de jongste deelnemers vaak een extra steuntje in de rug geven.

Nieuw dit jaar is de opdeling van de Kidsrun in twee afzonderlijke starts: één voor kinderen tot en met 8 jaar en één voor de leeftijdsgroep van 9 tot en met 11 jaar. Daarmee wil de organisatie de jongste lopers meer ruimte en veiligheid bieden bij de start.

Teambattle

De 37e editie van de Kooyman Polderloop wordt georganiseerd door Atletiek Klub Uithoorn (AKU) en het Feestcomité De Kwakel. Naast de individuele wedstrijden staat ook de populaire Teambattle op het programma. Voor de reguliere afstand bestaat een team uit minimaal vier en maximaal zes deelnemers, waarbij de tijden van de vier snelste teamleden worden opgeteld. Nieuw is een Teambattle over 4 kilometer. Daarbij bestaat een team uit zes tot tien deelnemers en tellen de tijden van de zes snelste lopers mee voor het eindklassement. Voor de drie beste teams van beide wedstrijden liggen barbecue-pakketten van de plaatselijke slager klaar. Ook aan de deelnemers van de G-run is gedacht. Zij ontvangen na afloop een medaille en een ijsje.

Bij de Kidsrun zijn bekers te verdienen voor de eerste drie jongens en meisjes in beide leeftijdscategorieën. Alle kinderen ontvangen bij de finish bovendien een medaille en een ijsje als herinnering aan hun prestatie. Voor de snelste drie dames en heren op de 4 kilometer staan bekers klaar. Op de 10 kilometer ontvangen de eerste tien dames en heren waardebonnen die besteed kunnen worden bij een sportzaak in Uithoorn. Alle deelnemers aan de 4 en 10 kilometer krijgen daarnaast een blijvende herinnering aan het evenement.

Verder wacht een taart op iedere 100e deelnemer die finisht op de 4 of 10 kilometer. Ook de snelste Kwakelse vrouw en man op de 10 kilometer mogen een taart in ontvangst nemen. Daarmee belooft de Kooyman Polderloop opnieuw een sportieve en feestelijke avond te worden voor jong en oud.

Op de foto: De Kooyman Polderloop is een sportieve en feestelijke avond voor jong en oud. Foto: aangeleverd.