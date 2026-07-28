Scouting Admiralengroep start met vernieuwde sleper en nieuwe ligplaats

Uithoorn – De zomer is voor Scouting Admiralengroep in Uithoorn voortvarend begonnen. Recentelijk werd de sleper Leo Nemaeus na een uitgebreide onderhoudsperiode weer te water gelaten. Dankzij de inzet van talrijke vrijwilligers en jeugdleden kon het schip na maanden van werkzaamheden terugkeren naar zijn vertrouwde element.

Met behulp van een hijskraan van Tromar en de inzet van vele helpende handen werd de sleper succesvol te water gelaten. De Leo Nemaeus blijft nog korte tijd afgemeerd voor de afronding van enkele laatste werkzaamheden, waarna het schip weer volledig kan worden ingezet voor de activiteiten van de waterscoutingvereniging.

De dag stond ook in het teken van een bijzonder afscheid. Na bijna veertig jaar op dezelfde locatie aan de Amstel te hebben gelegen, vertrok het wachtschip Olympus naar een nieuwe ligplaats. Het schip werd eerst naar een tijdelijke locatie gebracht en voer definitief naar zijn nieuwe plek. Iets verderop aan de Amstel hebben de Olympus, de sleper en de vletten inmiddels een nieuwe thuishaven gevonden. De vereniging hoopt daar nog vele jaren van watersport- en scoutingactiviteiten te kunnen genieten.

Scouting Admiralengroep is een bekende waterscoutingvereniging in Uithoorn en bestaat sinds 1 oktober 1948. De vereniging maakt deel uit van Scouting Nederland. De groep onderscheidt zich door haar sterke focus op waterscouting. Naast traditionele scoutingactiviteiten zoals samenwerken, kamperen en pionieren, maken ook vaar-, roei- en zeilvaardigheden een belangrijk onderdeel uit van het programma. Voor deze activiteiten beschikt de Admiralengroep over een eigen vloot, waaronder het wachtschip Olympus, de sleper Leo Nemaeus en meerdere lelievletten. Daarmee biedt de vereniging jongeren de mogelijkheid om op en rond het water waardevolle vaardigheden op te doen.

Op de foto: Recentelijk werd de sleper Leo Nemaeus na een uitgebreide onderhoudsperiode weer te water gelaten. Foto: aangeleverd.