De Ronde Venen – Afgelopen donderdag was het zover: een vrijwilliger uit Vinkeveen van Fietsmaatjes De Ronde Venen heeft samen met haar gast de honderdste rit op de duofiets gereden. Reden voor de organisatie om dat te vieren. Er werd gezorgd voor taart en koffie. Een mooie verrassing voor het fietsduo; zij konden meteen aanschuiven na het snijden van de taart.

Na wat bijzondere verhalen gehoord te hebben over wat ze samen onderweg hebben beleefd, stapten ze op de versierde fiets voor de rit. De vrijwilliger vertelde, dat ze een heel mooie band met elkaar hebben gekregen en dat ze na de rit samen gingen lunchen om de 100 ‘etappe’ te vieren.

Dankzij het mooie weer wordt er weer volop gefietst bij Fietsmaatjes De Ronde Venen. Met elke trap op de pedalen brengen de vrijwilligers niet alleen beweging, maar ook verbinding en plezier voor zowel de vrijwilligers zelf, als voor de gasten. Jaarlijks trappen ze met elkaar duizenden kilometers weg, de één in steeds dezelfde ritjes van tien kilometer, de ander in uitdagende ritten van wel veertig kilometer.

Omdat niet iedereen het overzicht heeft waar je met de duofiets in de omgeving allemaal kunt rijden, heeft één van de vrijwilligers zo’n dertig routes in en rond De Ronde Venen beschreven die hij zelf regelmatig rijdt met de duofiets. Elke route is erop gericht om met je fietsmaatje lekker uit te waaien en te genieten van de natuur, of van een tussenstop onderweg.

De routes, variërend van tien tot veertig kilometer, zijn vastgelegd in Komoot. Dat is een app voor op de smartphone. Iedere vrijwilliger en iedere ‘gewone’ fietser kan die routes vrij gebruiken, ter inspiratie of om stap voor stap te volgen. De routes zijn te vinden op www.aldertkamp.nl/fmdrv.

Ook geïnteresseerd in het fietsen op de duofiets? Neem een kijkje op www.fietsmaatjesdrv.nl voor meer informatie of aanmelden.

Op de foto: Vrijwilliger en gast fietsen samen de honderdste rit. Foto: aangeleverd.