Johannes Hospitium opent deuren voor ontmoeting en informatie

Wilnis – Het Johannes Hospitium in Wilnis houdt dinsdag 4 augustus opnieuw een inloopmiddag voor iedereen die meer wil weten over hospicezorg. Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn belangstellenden zonder afspraak welkom aan de Kamgras 2 om kennis te maken met het hospice en de mensen die er werkzaam zijn. De inloopmiddag vindt plaats elke eerste dinsdag van de maand op voornoemd tijdstip plaats. Toegang is vrij en aanmelden is niet nodig.

De maandelijkse openstelling richt zich op een brede groep bezoekers. Naast zorgprofessionals zoals huisartsen en verpleegkundigen zijn ook buurtbewoners, potentiële vrijwilligers en mensen die zich oriënteren op de mogelijkheden van zorg in de laatste levensfase welkom. Daarmee speelt het hospitium in op een groeiende behoefte aan informatie over een zorgvorm die voor veel mensen nog relatief onbekend is.

Tijdens de inloopmiddag kunnen bezoekers een rondleiding krijgen, de sfeer in huis ervaren en in gesprek gaan met medewerkers en vrijwilligers. Daarbij komt niet alleen de praktische invulling van de zorg aan bod, maar ook de visie die aan hospicezorg ten grondslag ligt.

Het Johannes Hospitium benadrukt dat hospicezorg verder gaat dan medische ondersteuning alleen. Persoonlijke aandacht, rust en betrokkenheid bij bewoners en hun naasten vormen een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Met de maandelijkse inloopmiddagen wil het hospice bijdragen aan meer begrip en bekendheid van deze vorm van zorg, die voor veel mensen pas zichtbaar wordt wanneer zij er zelf mee te maken krijgen.

Op de foto: Het Johannes Hospitium in Wilnis houdt dinsdag 4 augustus opnieuw een inloopmiddag voor iedereen die meer wil weten over hospicezorg. Foto: aangeleverd.