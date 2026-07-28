Sportieve vakantieactiviteiten op SV Hertha-terrein

De Ronde Venen/Vinkeveen – Terwijl de zomervakantie volop bezig is, hoeven kinderen zich in De Ronde Venen geen moment te vervelen. Jeugd buurtcoach Lisa Smelik van Teamsportservice was 21 juli van 13.00 tot 14.45 aanwezig en nam dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur een tweede groep kinderen mee naar het terrein van SV Hertha in Vinkeveen voor een middag vol sport, spel en plezier.

De vakantieactiviteiten zijn vrij toegankelijk; aanmelden is niet nodig. Op verschillende locaties in de gemeente worden gedurende de kindervakantie sport- en spelactiviteiten georganiseerd, zodat kinderen op een laagdrempelige manier samen kunnen bewegen en nieuwe vrienden kunnen ontmoeten.

Samen plezier maken

Op het sportterrein van SV Hertha was er voor iedereen iets te doen. Kinderen speelden een potje voetbal, daagden elkaar uit met badminton of gooiden fanatiek met een frisbee. Dankzij het aangename zomerweer, waarbij de temperatuur iets was gedaald, was het ideaal om buiten actief bezig te zijn. Volgens de organisatie draait het niet alleen om sporten, maar vooral om samen plezier te maken. De activiteiten bieden kinderen de kans om elkaar te ontmoeten, samen te spelen en tijdens de vakantie op een gezellige en actieve manier bezig te zijn.

Met deze vakantieactiviteiten laat De Ronde Venen zien dat een leuke zomervakantie niet ver weg hoeft te zijn. Voor veel kinderen is een middag buiten spelen met leeftijdsgenoten de perfecte invulling van de vakantie. Voor de exacte tijden en data van de activiteiten: www.teamsportservice.nl/de-ronde-venen/activiteiten.

Op de foto: Sportieve vakantieactiviteiten op het SV Hertha-terrein. Foto: aangeleverd.