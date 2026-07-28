De Ronde Venen – Voor een aantal gezinnen uit De Ronde Venen stond onlangs een bijzondere dag op het programma. Via Buurtgezinnen maakten zij een uitstapje naar de Efteling, mogelijk gemaakt door Stichting Het Vergeten Kind en het initiatief Heppie on Tour.

Al vroeg vertrokken de gezinnen richting het pretpark in Kaatsheuvel, waar een dag vol plezier, ontspanning en samenzijn op hen wachtte. Van spannende attracties tot sprookjesachtige ontmoetingen met bekende figuren uit het park: er was voor jong en oud volop te beleven. Gedurende de dag werd veel gelachen en genoten. Voor de deelnemende gezinnen bood het uitje niet alleen vermaak, maar ook de gelegenheid om samen nieuwe herinneringen te maken en even de dagelijkse zorgen achter zich te laten.

Sabrina Boots-Rademaker, coördinator van Buurtgezinnen in De Ronde Venen, kijkt met veel plezier terug op de geslaagde dag. “Het was mooi om te zien hoeveel plezier de gezinnen hadden en hoe ze samen genoten van alle belevenissen. Dankzij Stichting Het Vergeten Kind en Heppie on Tour kregen deze gezinnen een ervaring die zij niet snel zullen vergeten.”

Buurtgezinnen zet zich in voor gezinnen die tijdelijk wat extra steun kunnen gebruiken door hen te koppelen aan een stabiel steungezin in de buurt. Activiteiten zoals deze dragen volgens de organisatie bij aan ontspanning, verbinding en positieve ervaringen voor kinderen en hun ouders.

Op de foto: Buurtgezinnen bezorgt gezinnen onvergetelijke dag in de Efteling. Foto: aangeleverd.