Vakantie Bijbelweek succesvol verlopen

De Ronde Venen/Wilnis – De Vakantie Bijbelweek in Wilnis heeft verleden week opnieuw veel kinderen, ouders en vrijwilligers samengebracht. De organisatie kijkt tevreden terug op een geslaagde week vol spel, muziek, ontmoeting en geloof.

Al voorafgaand aan de opening waren tientallen vrijwilligers druk bezig met de inrichting van de tent en de voorbereidingen van het programma. Woensdagochtend stroomde de tent direct vol met kinderen en ouders. Er werd enthousiast gezongen onder leiding van Willemijn de Leeuw en Marjan van Zutphen, waarna Daniëlle Samson een Bijbelverhaal vertelde. Ook de populaire poppenkast met de bekende figuren Mirthen en Thijs zorgde voor veel plezier bij jong en oud.

Sterke verbondenheid

De Vakantie Bijbelweek bestaat al ruim 45 jaar en trekt nog altijd veel deelnemers. Volgens de organisatie is het bijzonder dat inmiddels ook ouders die vroeger zelf deelnamen, met hun eigen kinderen terugkeren. Dit laat de sterke verbondenheid zien, die door de jaren heen is ontstaan. De activiteiten richtten zich vooral op kinderen uit groep 5 tot en met 8, maar ook jongere kinderen waren welkom onder begeleiding van een volwassene. In totaal namen ruim honderd kinderen en ouders deel aan het programma.

Samenkomst in de tent

Naast de kinderochtenden stonden onder meer een bingo, gezamenlijke maaltijden, een spelmiddag, het kindertheater Knettergek, diverse spellen, een hamburgerfestijn en een groot eindspel met kampvuur op het programma. De activiteiten boden volop gelegenheid voor ontmoeting, ontspanning en het leggen van nieuwe contacten.

De week werd zondag afgesloten met een samenkomst in de tent, geleid door ds. Johan Tekelenburg. Daarmee kreeg de bijeenkomst ook een duidelijke geestelijke afsluiting. De organisatie bedankt de vele vrijwilligers voor hun inzet en spreekt van een week waarop met dankbaarheid wordt teruggekeken.

Op de foto: De Vakantie Bijbelweek bestaat al ruim 45 jaar en trekt nog altijd veel deelnemers. Foto: Wilco de Vries.