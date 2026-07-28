Ideaal moment om weer met de kajak het water op te gaan

De Ronde Venen/Vinkeveen – Terwijl veel vakantiegangers deze zomer koers zetten naar buitenlandse bestemmingen, kiezen anderen ervoor om dichter bij huis te blijven. Rond de Vinkeveense Plassen betekent dat vaak genieten van het water, dat in deze periode volop wordt gebruikt door recreanten, zeilers en watersporters. Volgens Kanovereniging De Ronde Venen is de zomer daarmee ook een uitgelezen moment om een oude hobby nieuw leven in te blazen.

De vereniging merkt dat veel mensen ooit enthousiast een kajak hebben aangeschaft, maar dat die na verloop van tijd ongebruikt in de tuin of schuur belandt. Niet zozeer door een gebrek aan interesse, maar omdat het lastig kan zijn om alleen de motivatie te vinden om regelmatig het water op te gaan. Juist daar ligt volgens de vereniging de kracht van het verenigingsleven.

Tochten en trainingen

Kanovereniging De Ronde Venen, gevestigd aan de Herenweg 196 in Vinkeveen, biedt het hele jaar door activiteiten voor zowel beginnende als ervaren kanovaarders. In de zomermaanden worden tochten en trainingen georganiseerd op en rond de Vinkeveense Plassen. Ook buiten het vaarseizoen blijft de vereniging actief, onder meer met winteractiviteiten en zwembadtrainingen.

Kennismaken met de vereniging

Hoewel er momenteel geen introductiecursussen worden gegeven vanwege de zomervakantie, kunnen geïnteresseerden wel kennismaken met de vereniging. Op woensdagavonden is er gelegenheid om langs te komen tijdens de club-activiteiten en kennis te maken met leden. Daarbij kan worden bekeken of direct meevaren mogelijk is of dat deelname aan een introductiecursus in september beter aansluit. Met de drukte op de Vinkeveense Plassen als jaarlijks terugkerend zomers decor hoopt de vereniging dat meer inwoners de weg naar de kajak – of terug naar de kajak – weten te vinden.

Meer informatie: www.kvdrv.nl.

Op de foto: Kajak uit de schuur: ideaal moment om weer het water op te gaan. Foto: aangeleverd.