De Kwakel – De vakantietijd betekent in De Kwakel traditioneel ook de terugkeer van een van de grootste dorpsfeesten van de regio. Van woensdag 29 juli tot en met zondag 2 augustus staat het evenemententerrein aan de Evenementenlaan opnieuw volledig in het teken van het Polderfeest. Het jaarlijkse evenement van het Feestcomité De Kwakel biedt vijf dagen lang een programma vol muziek, sport, gezelligheid en activiteiten voor alle leeftijden.

Dit jaar krijgt het feest bovendien een extra bijzonder karakter, omdat De Kwakel in 2026 zijn 450-jarig bestaan viert. Dat jubileum zorgt voor een extra feestelijke sfeer tijdens de verschillende onderdelen van het programma.

De aftrap vindt woensdagavond plaats met het Polder Food Festival, dat dit jaar in het teken staat van een Brazilian Summer Carnaval. Donderdagavond volgt de 38e editie van de Kooyman Polderloop, met afstanden voor jong en oud, inclusief een Specials G-Run. Vrijdagmiddag zijn de kinderen aan de beurt tijdens een speciale kindermiddag met de show ‘Lachen geblazen’. Later op de dag is er een gezellige VrijMiBo voor 55-plussers, waarna de feesttent ’s avonds wordt overgenomen door Straatwaarde en DJ Jor-D.

Zaterdag staat de populaire Zeskamp centraal. Teams uit De Kwakel en omgeving nemen het tegen elkaar op in een reeks ludieke en uitdagende spellen. Tegelijkertijd zijn er kinderactiviteiten op het terrein. De avond belooft uit te groeien tot een hoogtepunt met optredens van Kafke, Piraten Power Hour, Pater Moeskroen en DJ Menzoo.

De afsluitende zondag staat volledig in het teken van de familiedag. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, activiteiten en verrassingsoptredens, waarmee het Polderfeest traditioneel wordt afgesloten. Daarmee blijft het evenement een ontmoetingsplek voor inwoners, oud-Kwakelaars en bezoekers uit de wijde omgeving.

Meer informatie over het programma en de kaartverkoop is te vinden op www.feestcomitedekwakel.nl.

Op de foto: Polderfeest zet De Kwakel vijf dagen lang op z’n kop. Foto: Rick FM.