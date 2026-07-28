De zon scheen tóch op Dorpsboerderij De Olievaar

Uithoorn – Op Dorpsboerderij De Olievaar aan de Johan Enschedeweg 600 in Uithoorn leeft het gezegde dat de zon er altijd schijnt. Afgelopen zondag liet het weer zich van zijn typisch Nederlandse kant zien, met wolken en enkele buien, maar dat deed weinig af aan de sfeer tijdens de voorstelling Zomerzon van Poppentheater Gerard Zelen.

Ondanks de vakantieperiode en het wisselvallige zomerweer vonden veel gezinnen de weg naar de boerderij. De belangstelling was groot; beide voorstellingen trokken veel bezoekers. Daarmee bleek opnieuw dat kleinschalige activiteiten dicht bij huis juist op minder zonnige dagen een aantrekkelijke ontmoetingsplek vormen voor families. In de schuur van De Olievaar bracht Gerard Zelen het verhaal van Ernie, die op vakantie wilde gaan maar erachter kwam dat hij de zon was vergeten mee te nemen. De kinderen volgden het avontuur aandachtig, reageerden enthousiast op de gebeurtenissen en dachten actief mee met de personages. De wisselwerking tussen poppenspeler en publiek zorgde voor een levendige sfeer.

Populariteit poppentheater

De populariteit van het poppentheater benadrukt dat traditionele vormen van vermaak nog altijd aanspreken. Waar veel vrije tijd tegenwoordig wordt ingevuld met schermen en digitale media, biedt een poppenkastvoorstelling ruimte voor verbeelding, interactie en gezamenlijk beleven. Juist die eenvoud blijkt voor veel kinderen en ouders nog steeds aantrekkelijk.

Na afloop bleef een groot deel van de bezoekers nog enige tijd op de boerderij. Kinderen speelden tussen de dieren, terwijl op het terras van het Theehuis werd genoten van een drankje of een ijsje. Daarmee kreeg de middag, ondanks het wisselvallige weer, een ontspannen en gemoedelijk karakter.

De volgende voorstelling van Poppentheater Gerard Zelen staat inmiddels gepland. Zondag 30 augustus wordt op Dorpsboerderij De Olievaar Beestenboel opgevoerd, een nieuwe voorstelling waarin de schuur opnieuw verandert in een klein theater. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis, zodat jong en oud laagdrempelig kennis kunnen maken met deze vorm van theater.

Met activiteiten als deze blijft De Olievaar niet alleen een plek waar dieren centraal staan, maar ook een ontmoetingsplek waar cultuur, ontspanning en gemeenschap samenkomen.

Op de foto: De populariteit van het poppentheater benadrukt dat traditionele vormen van vermaak nog altijd aanspreken. Foto: aangeleverd.