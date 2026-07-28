Mijdrecht – Tijdens de eerste week van de zomervakantie voor regio Midden-Nederland stond basisschool De Fontein aan de Johan van Renessestraat in Mijdrecht opnieuw in het teken van de Vakantie Cultuurweek. Van 20 tot en met 24 juli organiseerde Cultuurpunt Ronde Venen voor het vierde jaar op rij een gevarieerd programma vol creatieve, sportieve en culturele workshops voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

Elke ochtend namen zo’n 40 tot 45 kinderen deel aan het programma. Zij volgden drie verschillende workshops, waarbij elke groep werd begeleid door een docent. Op het programma stonden onder meer muziek, beeldende kunst, dans, judo, rap, koken en diverse andere creatieve activiteiten. Zo maakten de kinderen op een speelse manier kennis met verschillende kunst- en cultuurvormen.

Workshops

De activiteiten vonden plaats in de klaslokalen, de speelzaal, de centrale hal van basisschool en buiten. Elke ochtend begon om 08.45 uur met een gezamenlijke opening, waarna de kinderen in groepen langs de verschillende workshops gingen. Tussen de activiteiten door was er tijd voor een korte pauze om iets te eten, te drinken en samen te spelen. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke presentatie, waarbij ouders, grootouders en verzorgers konden zien en horen wat de kinderen hadden gemaakt en geleerd.

Ook dit jaar zorgde het vernieuwde programma voor veel enthousiasme bij zowel de deelnemers als de docenten, die samen terugkijken op een week vol creativiteit, plezier en nieuwe ervaringen.

Op de foto: Creativiteit en plezier voor kinderen in Mijdrecht. Foto: Wilco de Vries.