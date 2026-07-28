All American Sunday opnieuw groot succes

Uithoorn – De 27e editie van All American Sunday stond afgelopen zondag op het evenemententerrein aan de Randhoornweg in Uithoorn volledig in het teken van de Verenigde Staten. Met klassieke Amerikaanse auto’s en motoren, livemuziek en een gevarieerd aanbod aan eten en drinken trok het evenement opnieuw veel liefhebbers van Amerikaanse voertuigen, muziek en cultuur. Het terrein vormde een decor van glimmend chroom, indrukwekkende klassiekers en ronkende motoren. Bezoekers konden op hun gemak langs de vele auto’s en custom cars wandelen, die de hele dag volop bekijks trokken.

Ook muzikaal viel er veel te genieten. De optredens van Little Boogie Boy en de JPK Band zorgden voor een passende soundtrack bij het evenement. Met hun aanstekelijke rock-’n-roll-klanken brachten zij de sfeer van de Amerikaanse muziek uit vervlogen tijden tot leven.

De organisatie verliep soepel en de gemoedelijke sfeer was de hele dag merkbaar. Hoewel het weer zich minder zonnig liet zien dan gehoopt, mocht dat de pret nauwelijks drukken. Zelfs onder een bewolkte hemel bleven de blinkende voertuigen en het glimmende chroom een indrukwekkende aanblik.

Terugkijkend kan de organisatie spreken van opnieuw een geslaagde editie van All American Sunday: een dag vol fraaie voertuigen, goede muziek en volop gezelligheid voor liefhebbers van de Amerikaanse lifestyle.

Op de foto (boven): Indrukwekkende klassiekers. Foto: Wilco de Vries.