Jan Hazen bezoekt FM Group in De Kwakel

Uithoorn/De Kwakel – Wethouder Jan Hazen van Economische Zaken in de gemeente Uithoorn heeft 22 juli een werkbezoek gebracht aan FM Group in De Kwakel. Samen met twee ambtelijke medewerkers kreeg hij een uitgebreide rondleiding bij het toonaangevende internationale handelsbedrijf in de sierteeltsector. Het gezelschap werd hartelijk ontvangen door directielid Leo Lamboo.

FM Group is gevestigd op het bedrijventerrein van Royal FloraHolland Zuid in De Kwakel, een gebied dat een belangrijke rol speelt in de internationale bloemenhandel. Hoewel vaak wordt gesproken over de ‘Bloemenveiling Aalsmeer’, zijn juist in De Kwakel en Uithoorn veel bedrijven gevestigd die zich bezighouden met de productie, logistiek en distributie van bloemen en planten.

Tijdens het bezoek maakte de wethouder kennis met de indrukwekkende omvang en internationale positie van het bedrijf. FM Group behoort tot de grootste handelsbedrijven in de wereldwijde sierteelt en fungeert als platform dat kwekers verbindt met bloemisten, groothandels en retailers over de hele wereld.

De geschiedenis van FM Group gaat terug naar de exportbedrijven Fleura, opgericht eind jaren zestig, en Metz, opgericht eind jaren zeventig. Een belangrijke mijlpaal volgde in 2020, toen FleuraMetz officieel verderging onder de naam FM Group. In 2022 fuseerde het bedrijf met branchegenoot Hilverda De Boer. Dankzij deze fusie groeide FM Group uit tot de mondiale nummer twee in de bloemenhandel. Tegenwoordig is FM Group actief in 102 landen verspreid over zes continenten en biedt het wereldwijd werk aan meer dan 2.000 medewerkers. Op de locatie in De Kwakel werken ongeveer 750 medewerkers.

Hazen was zichtbaar onder de indruk van de omvang van de organisatie en de internationale betekenis ervan. “Het is bijzonder om te zien dat een bedrijf van deze wereldklasse gewoon binnen onze gemeentegrenzen gevestigd is. FM Group levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de lokale werkgelegenheid, maar draagt ook bij aan de sterke internationale positie van onze regio als centrum van de sierteeltsector.”

Het werkbezoek werd afgesloten met een rondgang door de productiehal. Daar kreeg de wethouder een inkijkje in het hart van het bedrijf: de verwerking en distributie van de producten waar het uiteindelijk allemaal om draait: bloemen, bloemen en nog eens bloemen.

Op de foto: Bloemen, bloemen en nog eens bloemen. Foto: aangeleverd.