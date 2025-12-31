Mijdrecht – In de Janskerk in Mijdrecht klonk woensdag 24 december opnieuw een muzikaal eerbetoon aan het feest van licht en hoop. Stichting Bätz-orgel Mijdrecht presenteerde van 11.00 tot 12.00 uur een gevarieerd kerstconcert, waarin traditie en creativiteit samenkwamen. Het programma bood meer dan bekende melodieën: panfluit en tenor, orgel en piano wisselden elkaar af in bewerkingen van kerstliederen, klassieke favorieten en improvisaties. Uitvoerders waren Carina en Johan Petersen, Hugo van der Meij en Wim de Penning. Hun samenspel was een uur waarin vreugde, bezinning en samenzang elkaar versterkten.

Op de foto: Kerstklanken in de Janskerk. Foto: aangeleverd.