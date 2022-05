Kerkenpad in De Ronde Venen op Tweede Pinksterdag

Regio – Op Tweede Pinksterdag (6 juni) organiseert het Interkerkelijk Overleg van De Ronde Venen een “kerkenpad” langs verschillende Rondeveense kerken. Om 10 uur wordt gestart met een interkerkelijke samenkomt in de stal van familie Engel aan de Burgemeester Padmosweg 147 in Wilnis. Voorgangers van verschillende kerkgenootschappen gaan daarbij gezamenlijk voor. Met Pinksteren vieren de kerken dat de Geest van Jezus Christus mensen bezielt, inspireert en verbindt over grenzen, ook van kerkmuren, heen. Wim de Penning, kerkmusicus van de Protestantse Gemeente Mijdrecht, verzorgt de muziek bij deze oecumenische viering.

Vanaf 10:30 uur is er gelegenheid om bij koffie, thee en fris en iets lekkers elkaar te ontmoeten op het erf rondom de stal. Vanaf 11:15 uur begint de fietstocht. Deze leidt via een fraaie route naar De Ontmoetingskerk in Wilnis (aankomst om ca. 11:30 uur), vervolgens naar de Heilig Hart van Jezuskerk in Vinkeveen (aankomst om ca. 12 uur) en tenslotte naar de H.H. Cosmas en Damianuskerk in Abcoude (aankomst om ca. 13 uur). Deelnemers kunnen de hele route meefietsen maar ook op elk moment aan- of afhaken. Deelname is gratis en iedereen, jong en oud, is van harte welkom. Mensen wordt gevraagd om, indien mogelijk, op de fiets te komen.

Voor meer informatie: ds Erick Versloot (ds.erick@pgmijdrecht of 06-467 23 725).