Abcoude – Wie de afgelopen tijd op het Gozen Doornpad langs Fort bij Abcoude heeft gewandeld, is het vast opgevallen. Een deel van het buitenfort ziet er momenteel opvallend kaal uit. Natuurmonumenten is hier druk bezig met het beheren van het hakhout. Wat nu ogenschijnlijk een kaalslag lijkt, is eigenlijk een flinke stap dichterbij meer biodiversiteit rond het fort.

Militair erfgoed

Het hakhout rond Fort bij Abcoude behoort tot het militair erfgoed van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. De hakhoutbossen zijn onderdeel van de originele militaire beplanting en werden vanaf 1885 onder meer gebruikt als brandhout en voor de versteviging van de verdedigingswerken.

Licht voor onderbegroeiing

Natuurmonumenten wil de bosstrook bij Fort bij Abcoude weer als echt hakhoutbos gaan beheren. Dit houdt in dat een bos eens in de zes tot twaalf jaar kort wordt afgezaagd. De overblijvende stobben en de bodem krijgen tijdelijk veel licht, zodat de onderbegroeiing weer kans krijgt. Op die manier ontstaat een hakhoutbos met een hoge biodiversiteit. Typische bosplanten zoals sneeuwklokken, holwortel en fluitenkruid doen het er goed.

Achterstallig onderhoud

De eerste stap naar een hakhoutbos is het uitvoeren van achterstallig onderhoud. In dat kader worden bramenstruiken weggehaald en verschillende bomen, die niet in een hakhoutbos passen. Zo wordt licht en ruimte gecreëerd voor nieuw aan te planten bomen. Deze nieuwe aanplant kan in de toekomst als hakhout worden beheerd.

Het herstel van dit oude bostype is een behoorlijke exercitie. Daarom eerst een pilot in een deel van het bos. Als de pilot geslaagd is, zullen ook de andere stukken bos gefaseerd worden omgevormd.

Op de foto: Kappen voor biodiversiteit op Fort bij Abcoude. Foto: Natuurmonumenten.