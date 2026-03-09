Kanovereniging De Ronde Venen start 35e vaarseizoen

De Ronde Venen – Kanovereniging De Ronde Venen (KVDRV) start dit jaar het 35e vaarseizoen. De club telt inmiddels zo’n negentig leden, van wie velen regelmatig het water op gaan. Ondanks die stabiele basis blijkt dat veel inwoners de vereniging nog altijd niet weten te vinden. De laatste jaren was de groei beperkt, maar dankzij introductielessen en intensieve begeleiding van nieuwkomers neemt het ledental weer toe. Binnen de gemeente is nog volop ruimte voor verdere groei.

Vinkeveense Plassen

De vereniging vaart al jaren vanuit een locatie in het centrum van Vinkeveen, met de Vinkeveense Plassen letterlijk voor de deur. Ook de omliggende riviertjes, sloten en vaarten bieden talloze mogelijkheden. Het vaargebied is veelzijdig, en dat is duidelijk zichtbaar in de activiteiten die de club aanbiedt.

De basis van KVDRV ligt bij het toerkanoën. Veel leden varen met toerkano’s op de plassen en vaarten, onder meer op de vaste verenigingsavond tijdens het seizoen. Nieuwe leden beginnen doorgaans met de Introductiecursus Kajakvaren en kunnen daarna doorstromen naar KV‑A of KV‑B. Daarnaast wordt er in kleinere groepen gevaren op zondagochtend – ook in de winter. Met goede uitrusting en wat voorzichtigheid blijkt juist de winter een prachtige periode: stille, lege plassen, soms met een dun laagje ijs.

Ook in de zomer zijn er langere toertochten waarbij deelnemers regelmatig op verrassende obstakels stuiten. Voor veel kanoërs is de natuurbeleving een belangrijke reden om het water op te gaan; vanaf een kano ziet het landschap er immers heel anders uit.

Breed aanbod

KVDRV beschikt over een goed presterend kanopolo‑team dat in het seizoen één à twee keer per week traint en diverse wedstrijden speelt. In de winter wordt er rustiger getraind, onder meer samen met andere verenigingen in het zwembad.

Voor de jeugd is er op zaterdag een begeleide groep die spelenderwijs leert varen. Zij peddelen regelmatig naar een eiland om te zwemmen, spelen en sporten. Soms hoort daar zelfs een kampeerweekend bij, compleet met tenten, kampvuur en gezamenlijke maaltijden.

Er is ook een actieve groep wildwatervaarders die in het voorjaar afreist naar de Ardennen. Verder worden in de winter zwembadtrainingen georganiseerd, gericht op reddingen en eskimoteren. Buiten het vaarseizoen is er maandelijks een clubavond met een lezing, spel of pubquiz.

De vereniging hecht veel waarde aan opleiding en veiligheid. Nieuwe kanoërs leren goed en met vertrouwen varen, zodat zij zelfstandig het water op kunnen. De sfeer is open en ontspannen, met een gezonde mix van prestatie en plezier. Na het varen wordt er vaak gezamenlijk koffie gedronken; dit leidt regelmatig tot nieuwe plannen voor tochten of evenementen.

Nieuwe locatie op komst

KVDRV staat aan de vooravond van een belangrijke ontwikkeling: naar verwachting verhuist de vereniging eind dit jaar naar de locatie van watersportvereniging WVA op Eiland 4. Deze plek biedt meer zichtbaarheid en kansen voor samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van SUP‑activiteiten. Bovendien wordt op Eiland 4 jaarlijks de Watersportdag georganiseerd, waar bezoekers verschillende watersporten kunnen uitproberen. De nieuwe locatie kan daardoor een breed publiek aanspreken en nieuwe leden aantrekken. Meer informatie: Willem Goverse, 0297‑287743/goverse@planet.nl of www.kvdrv.nl.

Kanovereniging De Ronde Venen (KVDRV) start dit jaar het 35e vaarseizoen. Foto: aangeleverd.