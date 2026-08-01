Meld woningbouwprojecten aan voor stroomcapaciteit!

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer roept ontwikkelaars en initiatiefnemers van woningbouwprojecten van meer dan één woning op zich zo snel mogelijk te melden voor een vooraanmelding van stroomcapaciteit. Het gaat om projecten die naar verwachting uiterlijk in 2036 worden opgeleverd en waarvoor nog geen aanvraag voor transportcapaciteit is ingediend.

Met een nieuwe landelijke overgangsregeling krijgen woningbouwprojecten een eenmalige kans om in aanmerking te komen voor beschikbare netcapaciteit. Door nieuwe landelijke regels krijgen gemeenten vanaf 1 oktober een ondersteunende rol bij de aanmelding van woningbouwprojecten voor beschikbare netcapaciteit.

Vanaf 1 januari 2027 verandert het landelijke systeem voor de verdeling van stroomcapaciteit en heeft woningbouw niet langer automatisch voorrang. Daarom geldt in 2026 een overgangsregeling. In deze periode wordt de resterende beschikbare netcapaciteit eenmalig verdeeld onder woningbouwprojecten en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Gemeenten helpen bij het verzamelen en beoordelen van aanvragen, maar netbeheerder Liander beslist uiteindelijk over de toekenning van capaciteit.

Vooraanmelding

Toen begin juli duidelijk werd hoe gemeenten dit moeten organiseren, heeft het college van burgemeester en wethouders een speciale beleidsregel vastgesteld. Daarmee kan de gemeente bepalen hoe en welke projecten worden aangemeld bij Liander. Het gaat om een vooraanmelding voor een toekomstige stroomaansluiting en de benodigde netcapaciteit. Ontwikkelaars en initiatiefnemers moeten hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente via een speciaal aanvraagformulier dat hoort bij deze nieuwe regeling. Op basis van de ingediende aanmeldingen stelt de gemeente een volgordelijst op voor woningbouwprojecten die in aanmerking komen voor deze eenmalige landelijke regeling. In de beleidsregels is vastgelegd hoe aanvragen van ontwikkelaars en initiatiefnemers worden beoordeeld, gerangschikt en ingediend bij de netbeheerder.

Gezamenlijk voorbereiden

Wethouder Sybrand de Vries: “Het bouwen van nieuwe woningen in onze gemeente moet ondanks de netcongestie zoveel mogelijk doorgang vinden. De gemeente roept alle ontwikkelaars en initiatiefnemers op om zich bij ons te melden. Dit is een van de laatste mogelijkheden om kans te hebben op de beschikbare restcapaciteit.”

Korte termijn

De tijd om een verzoek in te dienen is beperkt. Door de landelijke deadline van 1 oktober en de zorgvuldige beoordeling van aanvragen moeten verzoeken uiterlijk 14 augustus 2026 bij de gemeente binnen zijn.

Meer informatie, de beleidsregel en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.aalsmeer.nl/netcongestie. Ontwikkelaars en initiatiefnemers die denken dat hun woningbouwproject voor deze regeling in aanmerking komt en nog geen contact hebben gehad met de gemeente, kunnen de beleidsregels raadplegen en indien nodig contact opnemen via vooraanvraagstroom@aalsmeer.nl.