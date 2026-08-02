Music in the Air (165): Jan Baggen

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – De in Kudelstaart wonende Jan Baggen is een absolute muziekfreak. Hij heeft vele concerten gezien. Jammer vindt hij het wel dat hij zelf nooit een muziekinstrument heeft leren bespelen.

Muziek is echt jouw ding, Jan?

“Ja, dat is erg aanwezig bij mij. Elk moment staat de muziek aan, radio en tegenwoordig ook Spotify. Voorheen draaide ik platen en cd’s.”

Wanneer werd jij je bewust van muziek?

“Op mijn 14e, 15e jaar. Ik kocht platen. Mijn allereerste Hi-Fi versterker was van NAD, die kocht ik bij Otto in Aalsmeer. Wat geluidsapparatuur betreft hou ik niet van componenten die zo uitgebreid zijn, voor mij moet het simpel zijn, geen poespas.”

Welke muziek heeft je voorkeur?

“Ik heb een vrij brede smaak maar mijn favoriete muziek is toch de progrock, symfonische rock zoals Pink Floyd, Yes, Genesis (met Peter Gabriel), Jethro Tull. Maar ik ben ook helemaal weg van de Ierse bluesrock gitaarheld Rory Gallagher! En favoriete Nederlandstalige bands zijn De Dijk en The Scene. Momenteel luister ik veel naar Mostly Autumn met het nummer Carpe Diem.”

Je bespeelt geen instrument?

“Nee helaas, ik vind dat best jammer.”

Vertel eens over concerten die je bezocht?

“Ik herinner mij mijn allereerste concert, dat was bij Boerenvreugd in Aalsmeer in 1972 (Hemelpop). Daar zag ik de Hobo String Band en Groep 1850. Vooral Groep 1850 viel mij op, dat leek in mijn oren wel op punk! Er gaat niets boven livemuziek, vooral ook om de sfeer. Verder bezocht ik Pink Floyd, Genesis, Joe Jackson, Focus, Beth Hart, Solomon Burke, Aynsley Lister, en Skik, ik ben 25 x bij Bospop geweest, veel in De Boerderij in Zoetermeer ook. En De Dijk en The Scene heb ik vaak gezien.”

Heb je leuke muzikale herinneringen?

“Vroeger op de kwekerij waar ik samen met mijn broer werkte had hij de muziek geregeld tijdens de vaktentoonstelling. Hij had zijn bandrecorder aangesloten op het geluidssysteem en zo konden we naar muziek luisteren. Dat was erg rustige muziek van o.a. John Denver, The Carpenters. Na een paar dagen werd ik dat wel zat, steeds dezelfde deuntjes.

Indrukwekkend tijdens Bospop in Weert vond ik Joe Jackson, alleen achter de piano. In 2005 was ik bij de Genesis tributeband (in de stijl met de eerste zanger Peter Gabriel) ‘Musical Box’ uit Canada. Ze speelden het perfect na met hetzelfde decor en kleding. Geweldig was dat. Later was er een interview met de Genesisleden Phil Collins en Mike Rhuterford en die zeiden dat Music Box beter was dan Genesis in het begin. Dat is natuurlijk een mooi compliment.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik wil een platenspeler aanschaffen.”

Foto: Hemelpop, in 1972, waar Jan ook bij was. Foto: Joop Kok.