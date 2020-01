Jurassic Park en de Gruffalo in het Bos

Amstelland – Kom mee op onderzoek naar de dino op zondagmiddag 16 februari om 13.00 uur of 14.30 uur in het Amsterdamse Bos. Er zijn dinosporen gevonden, hele grote! Ga op zoek naar de dino en maak met dino’s en takken je eigen Jurassic Park op een plek in het bos. Deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten.

De Gruffalo

En/of ga mee het Amsterdamse Bos in op woensdag 19 februari om de Gruffalo te zoeken. Dat kan om 10.00 uur, 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur. Met kleine muis ga je op zoek naar de Gruffalo. Gelooft de Gruffalo echt dat de muis het gevaarlijkste dier is van het bos? De start is bij De Boswinkel. Ook deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is geschikt voor kinderen van 3 tot 6 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten.

Aanmelden voor beide activiteiten kan via: 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of kom langs in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.