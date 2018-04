Julianaschool Wilnis levert prachtige prestatie bij schoolvoetbal

De Ronde Venen – Vol goede moed gingen de jongens van de Julianaschool uit Wilnis, naar Vinkeveen voor het jaarlijkse schoolvoetbal van groep 7/8 bij Hertha. De 1e wedstrijd was tegen de schakel uit Vinkeveen, meteen een pittige pot. Het spelde golfde op en neer en vrij spoedig kwamen we achter. De jongens bleven knokken en kort voor tijd scoorde Lucas de 1-1. Een terecht punt in een spannende en sportieve wedstrijd. De 2e wedstrijd was tegen de sterren van de windroos 2, welke tactiek zou goed zijn tegen deze sterke tegenstander? Het team speelde zonder aanvallers en een versterkt middenveld en gaf werkelijk alles. Ze knokte voor elke meter en lang bleef de stand gelijk en dachten ze stiekem aan een stuntje.

Ongelukkig

Twee ongelukkige doelpunten maakte dat het team met 0-2 verloor. De 3e wedstrijd was meteen na de 2e tegen de Sint Jozefschool. Het team bleef inzet tonen en door goals van Gerco en kort voor tijd van Lucas na een dijk van actie van Woud Nab wonnen de jongens met 0-2. De 4e wedstrijd tegen de fontein kunnen we kort over zijn, veel slecht spel, niet in de positie en ze verloren met 0-1. De laatste wedstrijd was tegen de Willispoort. Snel maakte Lucas de 1-0. De jongens bleven goed spelen en vooral ook als team. De 2-0 lag al snel in het netje en met inzet en power trokken ze de zege over de streep. Resultaat een prachtige 3e plaats in de poule. Een compliment voor: Sander, Lucas, Tjeerd, Woud, Lex, Erik, Swen, Ruben en Gerco