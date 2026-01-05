Vinkeveen – De Morgenster aan de Herenweg 253 staat zondag 25 januari vanaf 14.30 uur in het teken van muzikaal talent uit de regio. Stichting Klassiek in De Ronde Venen opent het nieuwe jaar traditiegetrouw met een podium voor jonge musici, maar dit keer is het thema extra bijzonder: muziek talent van eigen bodem.

Ruim twintig kinderen en jongeren, in leeftijd variërend van 6 tot 18 jaar, laten horen wat zij in huis hebben. Het programma is veelzijdig: van Beethoven-sonates tot populaire melodieën, uitgevoerd op piano, harp, fluit, viool, drums, gitaar en saxofoon. Ook vocale talenten krijgen volop ruimte. De meeste deelnemers volgen lessen bij gerenommeerde docenten uit de regio, waaronder Greetje de Haan, Viktoria Pankratova, Rie Tanaka, Manon ter Steege, Jaco Kruijswijk, Oksana Konstantinova, Diana Bohnenberger, Suzanne Arends, Aimée van Delden en Dick Hesselink.

Meer dan een concert

Het Nieuwjaarsconcert biedt niet alleen een podium voor jonge musici, maar ook een kans voor het publiek om kennis te maken met hun docenten en ouders. Na afloop is er gelegenheid om in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen. Wie weet inspireert het optreden om kind of kleinkind ook een instrument te laten leren.

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer gewaardeerd. Deze donaties zijn van groot belang om toekomstige kinderprojecten mogelijk te maken. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is aanmelden via http://www.klassiekinderondevenen.nl aanbevolen.

Voor meer informatie: klassiekinderondevenen@gmail.com, 06-46483157.

Jong talent van eigen bodem schittert in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.