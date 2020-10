Jeugdvoetbaldagen voor profs in spé

Kudelstaart – Op donderdag 15 en vrijdag 16 oktober, tijdens de herfstvakantie, vinden op het complex van RKDES aan de Wim Kandreef de Jeugdvoetbaldagen plaats. De organisatie is in handen van de staf van Jeugdvoetbalopleiding. Speciaal voor jeugdspelers uit de regio die als een profvoetballer willen trainen is dit de kans.

Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom! Je hoeft geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich aanmelden! De specifieke trainingen worden verzorgd door professionele trainers. Men krijgt alle basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de balvaardigheid en het zelfvertrouwen verder toenemen.

Inschrijven voor de jeugdvoetbaldagen bij RKDES in Kudelstaart kan via www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen. Iedereen mag zich aanmelden, men hoeft dus geen lid van een bepaalde vereniging te zijn. Verzoeken om samen met vrienden of vriendinnen in dezelfde groep zijn mogelijk. Uiteraard zijn maatregelen genomen om de dagen coronaproof te maken!