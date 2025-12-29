Jady en Liam; 850 euro op voor Make-A-Wish

Wilnis – Wat begon als een eenvoudig idee – armbandjes verkopen en statiegeld inzamelen in de buurt – groeide uit tot een hartverwarmende actie. Met de geweldige steun van Jumbo Wilnis, die hen een plek gaf in de winkel en alle ruimte om hun actie tot een succes te maken, konden Jady en Liam extra donaties ophalen.

Broer en zus wilden samen iets doen om een glimlach te brengen waar het hard nodig is. Hun inzet leverde 850 euro op voor Make-A-Wish Nederland, de stichting die de liefste wensen vervult van kinderen met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte.

Jady en Liam: 850 euro voor Make-A-Wish