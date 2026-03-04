Mijdrecht – Filmhuis Mijdrecht draait donderdag 5 maart om 20.00 uur in ’t Oude Parochiehuis ‘It was just an accident’. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

Deze Iraanse film van regisseur Jafar Panahi won de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes. Het is een thriller waarin wraak, humor en menselijkheid samenkomen. De film werd in het geheim gedraaid, omdat Panahi van de Iraanse overheid geen films mag maken.

Automonteur Vahid werkt in zijn garage als er een klant binnenkomt. De man heet Eghbal en heeft problemen met zijn auto. Maar Vahid hoort iets bekends. Het is het geluid van een krakende beenprothese. Vahid zat jaren geleden in een Iraanse gevangenis. Daar werd hij geblinddoekt en gemarteld. Hij kon niets zien, maar wel horen. Nu denkt hij dat Eghbal zijn folteraar van toen is. Vahid ontvoert Eghbal en rijdt met hem door de nacht. Hij zoekt andere ex-gevangenen op. Zij moeten hem helpen om zeker te weten of Eghbal de dader is. Maar is wraak wel de juiste weg? De film stelt grote vragen over schuld, vergeving en hoe je verder leeft met een pijnlijk verleden.

Op de foto: ‘It was just an accident’ in Filmhuis Mijdrecht. Foto: aangeleverd.