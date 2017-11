Waar is papegaai Lorre?

Aalsmeer – De Ara papagaai van 17 weken oud van Arjan Noordam is dinsdagmiddag 7 november ontsnapt vanaf Hornweg 67. Van 15.00 tot 18.00 uur heeft Lorre in een boom gezeten bij Hornweg 86, zo’n 200 meter van het huis van Arjan, op 11 meter hoogte.

“Ze reageerde wel op mijn stem, maar kwam niet naar beneden”, vertelt de bezorgde inwoner.

De brandweer is gebeld, maar pas om 17.45 uur kon een ladderwagen uit Amstelveen gestuurd worden. Helaas net te laat, want om 18.00 uur vloog een vliegtuig laag over. Papegaai Lorre schrok hier zo van dat ze weg vloog, de donkere nacht in.

De brandweerwagen heeft Arjan maar afgebeld. Hij heeft nog gezocht in de ruime omgeving, maar de Ara is niet gevonden.

Arjan hoopt dat inwoners uit willen kijken naar Lorre en wie de papagaai ziet, wordt verzocht snel te bellen naar Arjan Noordam, Hornweg 67, telefoon 06-58926762.