Introductie in de wereld van de Paddenstoelen￼

Regio – IVN de Ronde Venen & Uithoorn organiseert een introductiecursus in de wereld van de paddenstoelen. 2 theorie avonden en 2 excursies laten je kennismaken met paddenstoelen. De cursus is primair bedoelt om kennis te maken met het Instituut Voor Natuureducatie (IVN) en mensen die wel eens iets willen weten van paddenstoelen.

Paddenstoelen zijn overal, al zijn ze voor het grootste deel van hun levenscyclus onzichtbaar. Onzichtbaar én onmisbaar: paddenstoelen spelen een unieke rol in de kringloop en houden de natuur in evenwicht. Elk najaar schieten ze in groten getale omhoog, en elk najaar staat jong en oud in de rij om ze te ontdekken. Ken jij de parasolzwam, de geweizwam en het vuurzwammetje al? IVN Natuurgidsen nemen je mee op pad en laten je kennismaken met de helden van de herfst.

De cursus bestaat uit 2 theorieavonden en 2 excursies. De theorieavonden zijn: 9 november en 16 november om 20.00 uur in NME centrum de Woudreus in Wilnis. De excursies zijn 11 en 18 november vanaf 10 uur tot het nog leuk is.

De cursus kost € 15,- en je kan je opgeven via onze website: https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/ meer informatie: paddenstoelen@ivn-drvu.nl.