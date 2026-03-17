Inspiratiemagazine zet toekomst Bedrijventerrein Mijdrecht in beweging

Mijdrecht – De lancering van het Inspiratiemagazine Bedrijventerrein Mijdrecht op dinsdag 10 maart trok een mooie opkomst van ondernemers, organisaties en partners. Het magazine is verschenen om ondernemers te inspireren, goede voorbeelden zichtbaar te maken en een gezamenlijke koers te ondersteunen voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig bedrijventerrein. Het vormt daarmee een aanleiding en hulpmiddel om het gesprek over kwaliteit, bereikbaarheid en verduurzaming verder te brengen.

Inspiratie

Tijdens de bijeenkomst stonden bezoekers stil bij de toekomst van Bedrijventerrein Mijdrecht en deden zij inspiratie op uit de diverse verhalen en praktijkvoorbeelden in het magazine. Hugo Kranenburg van Greendustry opende het programma met een enthousiasmerende bijdrage over de kansen om het terrein stap voor stap groener, aantrekkelijker en duurzamer te maken.

Naast de onthulling van het magazine werd ook de nieuwe carpoolapp gepresenteerd. Deze app helpt medewerkers op een veilige, eenvoudige manier ritten te delen en draagt zo bij aan minder verkeersdrukte en een beter bereikbaar bedrijventerrein. Ook Goedopweg was aanwezig met informatie over mobiliteitsscans en fietsstimulering. Naar verwachting gaat de app later dit jaar live en kunnen ritten automatisch worden gematcht.

Verhalen van ondernemers

Het Inspiratiemagazine is nadrukkelijk geen beleidsdocument, maar een bundeling van verhalen, historie, toekomstschetsen en concrete voorbeelden van ondernemers op en rondom het terrein. Van vernieuwende architectuur en vergroening tot bedrijven die al decennialang stevig geworteld zijn in De Ronde Venen. Het magazine laat zien wat het terrein sterk maakt, waar kansen liggen en is bedoeld om ondernemers, medewerkers en partners te laten zien hoe de toekomst eruit zou kunnen zien én hoe individuele initiatieven samen kunnen optellen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein.

Samenwerken aan kwaliteit

De bijeenkomst liet de bereidheid van ondernemers, gemeente en partners zien om gezamenlijk op te trekken. Het verbeteren van uitstraling, vergroening, bereikbaarheid en ruimtegebruik vraagt om samenwerking, en het magazine dient daarbij als inspiratiebron én startpunt voor concrete stappen.

Wethouder Anja Vijselaar (Economie) is trots op het resultaat. “Bedrijventerrein Mijdrecht is al jaren een krachtige economische motor voor onze gemeente. De kracht van dit terrein zit in de mensen en bedrijven die er actief zijn. Met dit magazine laten we zien dat ruimtelijke kwaliteit niet alleen gaat over gebouwen, maar over een omgeving waarin ondernemers, medewerkers en bezoekers zich welkom voelen. Als we morgen willen genieten van een toekomstbestendig terrein, moeten we vandaag samen stappen zetten. Dit magazine draagt hiervoor mooie ideeën aan.” Het Inspiratiemagazine is te bekijken via www.derondevenen.nl/inspiratiemagazine.

Wethouder Anja Vijselaar overhandigt het eerste exemplaar van het inspiratiemagazine aan Daniël Storm (VIB). Foto: aangeleverd.