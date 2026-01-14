Inloopavond over projecten Koningin Julianaschool en CSW-Jumbo Wilnis

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen organiseerde maandag 12 januari een inloopavond in Dorpshuis De Willisstee in Wilnis. Tijdens deze informatieavond was het schetsontwerp van het project Koningin Julianaschool te zien. Ook werd informatie gegeven over het wijzigen van het omgevingsplan voor het project CSW-Jumbo.

Grootschalige bouwprojecten

Met deze twee grootschalige bouwprojecten staat Wilnis voor belangrijke vernieuwingen die bijdragen aan leefbaarheid en voorzieningen. Gemeente De Ronde Venen, het schoolbestuur en De Willisstee werken aan een plek waar school, kinderopvang, buitenschoolse opvang en dorpshuis samenkomen. De locatie van dit project ligt in het verlengde van het CSW-Jumbo-terrein en werd daarom tijdens de avond meegenomen.

In gesprek

Bezoekers konden schetsontwerpen bekijken, in gesprek gaan met projectmedewerkers en hun input geven. Ook werden zij geïnformeerd over de wijziging van het omgevingsplan voor het CSW-Jumbo-project. Er was geen vaste agenda; belangstellenden liepen vrij rond en wisselden van gedachten met de projectteams.

Verouderd

Het huidige schoolgebouw van de Koningin Julianaschool in Wilnis is verouderd en te klein. Dorpshuis De Willisstee heeft dringend onderhoud nodig, wat hoge kosten met zich meebrengt. Daarom is gekozen voor een nieuw, multifunctioneel, toekomstbestendig gebouw. Dit gebouw zal onderdak bieden aan basisschool, kinderopvang, dorpshuis, sociale voorzieningen, sportfuncties en bibliotheek. Zo ontstaat één plek voor leren, ontmoeten en binnensporten.

Veel geïnteresseerde bezoekers Foto: Wilco de Vries