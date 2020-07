In de startblokken voor de Tour de France

Aalsmeer – Over een maand (min 1 dag) begint de Tour de France. Het coronavirus deed de organisatie besluiten om dit wielrenspektakel uit te stellen. Van 27 juni tot en met 19 juli zat Janna van Zon dus niet afgezonderd voor de televisie om naar het voor haar leukste evenement van het jaar te kijken en ook Dick Kuin stapte maar wat vaker zelf op de fiets om de ‘leegte’ te vullen.

Gelukkig betekent het uitstel geen afstel en start op 29 augustus de Tour de France in Nice en is de finish op 20 september, natuurlijk in Parijs. De Tour de France wordt dit jaar geheel in Frankrijk gereden, er zijn geen ‘uitstapjes’ naar andere landen. Het grootste deel van de race speelt zich af in het zuidoosten van het land met uitstapjes naar de Pyreneeën, de Atlantische kust en het Centraal Massief. De klimtijdrit is op La Planche des Belles Filles.

Egan Bernal verdedigt in deze 107e Tour zijn titel. Ook de nummers twee en drie van vorig jaar, Gerraint Thomas en Steven Kruijswijk, zijn van de partij, evenals viervoudig winnaar Chris Froome, Tom Dumoulin en Vuelta-winnaar Primoz Roglic.

Zowel Janna van Zon als Dick Kuin hebben zich al verdiept in het parcours en de deelnemers. Ze zijn er helemaal klaar voor om, als vanouds, een dagelijks verslag te schrijven voor de lezers van de Nieuwe Meerbode.

Ze kijken er naar uit en hebben al een proloog geschreven. Volgende week hun verhalen in de ‘papieren’ krant: Nu alvast een beetje ‘Tour-gek’ met een deel van de verhalen van deze twee inwoners met verschillende interesses. Janna kunstliefhebber en Dick actief in de politiek, maar de liefde voor sport, en met name voor het wielrennen, hebben ze gemeen.

Janna van Zon: “Spannender dan ooit”

“Een voorjaar zonder wielrennen. Ik vond het ronduit verschrikkelijk, want mijn liefde voor wielrennen gaat veel verder dan alleen de Tour de France. Toch is het vooral de magie van de Franse wielerronde die de spanning van de Italiaanse Giro en de Spaanse Vuelta ver overstijgt. De Tour is gewoon één groot kijk- en luisterfeest! Voor iedere renner is deelname aan dit spektakel een ultieme droom. Drie weken lang je het snot voor de ogen rijden: Pijn lijden, teleurstelling verwerken, vallen en weer opstaan, maar ook de euforie van de overwinning kennen! Vanuit betrouwbare bronnen vernam ik al dat Kruijswijk en Dumoulin in een puike conditie zijn en ook Roglic vol vertrouwen zijn mannetje zal staan. De Tour 2020 lijkt spannender te worden dan ooit!”

Dick Kuin: “Chauvinistisch”

“Het is bijna niet voor te stellen, een jaar zonder de Tour de France. Maar toch zag het er in de eerste maanden van dit jaar naar uit dat er, door alle commotie rondom het coronavirus, geen Tour zou worden verreden. Gelukkig is er dan een club van wijze mannen en directeuren van grote sponsoren, die de koppen bij elkaar steken en alsnog beslissen dat de Tour wel door moet gaan. Het ‘landsbelang’ voorop, zullen we maar zeggen. Dit jaar ben ik zeer chauvinistisch en ga er van uit dat Team Jumbo-Visma de gele trui in Parijs over de eindstreep rijdt. Ik heb er zin aan!”