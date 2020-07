Iedereen geslaagd bij de zomerschool

Aalsmeer – De kinderen van de zomerschool hebben een leuke en leerzame week achter de rug. De Nederlandse taal stond centraal bij alle lessen, dit werd op een speelse manier aangeboden, waardoor het voor de leerlingen niet voelde als school. Er werden nieuwe vriendschappen gesloten en telefoonnummers uitgewisseld aan het einde van de week.

Niet alleen kinderen met een Nederlandse achtergrond kwamen naar De Oude Veiling, maar ook kinderen met een Surinaamse, Marokkaanse of Poolse achtergrond. En voor Sened was het helemaal bijzonder, hij woont sinds een maand in Nederland en komt dus nog maar net uit Eritrea. Elke dag kwam hij met een lach op zijn gezicht en genoot van alles wat er gedaan werd tijdens de zomerschool.

Fantastisch dat er zoveel plezier wordt beleefd aan alle lessen en dat er, zonder de nadruk op de taal te leggen, er wel heel veel mee geoefend is. Op de afsluitende dag hebben de leerlingen met allerlei soorten groenten en fruit een lunch voorbereid. Daarna is de groep naar het Flower Art Museum gelopen en heeft daar een hele leuke rondleiding gekregen met actieve opdrachten. Er mochten foto’s gemaakt worden, er is een collage gemaakt van foto’s van bloemen en met het groepje werd een mooie mozaïek gemaakt.

Na het museumbezoek en de heerlijke lunch, werden de oorkondes uitgereikt. Door de enthousiaste inzet van alle kinderen is iedereen geslaagd! De zomerschool vindt nog een tweede keer plaats, de inschrijvingen zijn inmiddels gesloten.