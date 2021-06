Huizenproject op KC De Ruimte

Aalsmeer – In de afgelopen twee weken zijn de kinderen uit groep 5 van KC De ruimte bezig met een project over huizen. Hierbij ging het eigenlijk niet zo zeer om de huizen waarin ze zelf wonen, de leerlingen waren juist op zoek naar bijzondere huizen om in de wonen. Er worden echte kastelen, iglo’s, bunkers, piramides en boomhutten gebouwd.

Oké, het zijn niet allemaal huizen, maar waar werden ze dan voor gebruikt? En wie maakte er gebruik van? In de eerste week werd er informatie gezocht over de gekozen bouwwerken. Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag met het maken van maquettes (zie foto). En vanaf volgende week gaan ze beginnen aan het echte werk. Dan bouwen ze hun huizen na, het liefst zo groot dat ze er zelf in kunnen zitten (wonen)!